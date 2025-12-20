HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ưu tiên chống lừa đảo trực tuyến

Hoàng Phương

Quan chức Liên hợp quốc lưu ý lừa đảo trực tuyến đã trở thành nguồn thu lớn của tội phạm có tổ chức

Khoảng 60 quốc gia vừa đồng ý xem việc chống lừa đảo trực tuyến là một ưu tiên chính sách hàng đầu. Các nước này cũng cam kết siết chặt luật pháp trong nước và tăng cường phối hợp qua biên giới để đối phó với các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao đang phát triển rất nhanh.

Cam kết trên đã được chính thức hóa ngày 18-12 khi các nước thông qua Tuyên bố chung Bangkok 2025 tại lễ bế mạc Hội nghị quốc tế về Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi cho biết các quốc gia đã thống nhất coi lừa đảo trực tuyến là vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế cấp bách, đòi hỏi cam kết chính trị lâu dài, nguồn lực đầy đủ và khuôn khổ quản trị chặt chẽ hơn. Ông cho biết quan hệ đối tác nói trên nhằm bịt các lỗ hổng về pháp lý và hoạt động đang bị tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng, thông qua việc tăng cường luật pháp trong nước và điều chỉnh những biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia cho phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.

Ưu tiên chống lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Hội nghị quốc tế về Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến diễn ra tại thủ đô Bangkok - Thái Lan trong 2 ngày 17 và 18-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo tuyên bố chung, các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật, điều tra và truy tố. Cụ thể, các nước sẽ chia sẻ kịp thời thông tin tình báo và chứng cứ, nâng cao năng lực pháp y số, cải thiện các cơ chế truy tìm, thu giữ và thu hồi tiền và tài sản do phạm tội mà có. Theo tờ Bangkok Post, một nội dung then chốt của thỏa thuận là tăng cường hệ thống pháp luật để xử lý các tội phạm tài chính liên quan đến lừa đảo trực tuyến, trong đó có rửa tiền và lạm dụng tài sản ảo.

Bà Delphine Schantz, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), cảnh báo mọi quốc gia đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến ở những nơi có internet và công nghệ số. Cùng với lời kêu gọi biến các cam kết chính trị thành hành động cụ thể ở từng quốc gia, bà Schantz lưu ý lừa đảo trực tuyến đã trở thành nguồn thu lớn của tội phạm có tổ chức, với thiệt hại ước tính gần 40 tỉ USD mỗi năm tại Đông Á và Đông Nam Á.

Hội nghị nói trên được đồng tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Thái Lan và UNODC tại Bangkok trong 2 ngày 17 và 18-12. Sự kiện gồm các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung như nâng cao hiệu quả điều tra xuyên quốc gia, làm gián đoạn những kênh tài chính của các mạng lưới tội phạm và theo kịp những công nghệ tiên tiến mà loại tội phạm này đang sử dụng, nổi bật là trí tuệ nhân tạo.

Tầm quan trọng của sự hợp tác với khu vực tư nhân trong các sáng kiến chống lừa đảo đã được nhấn mạnh xuyên suốt hội nghị. Ứng dụng mạng xã hội TikTok cũng tham gia ký tuyên bố bế mạc của hội nghị, qua đó trở thành một trong những thành viên khu vực tư nhân đầu tiên của quan hệ đối tác này. Ông Brian Hanley, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA, trụ sở ở Hà Lan), cho biết việc đối phó các mạng lưới tội phạm sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không có tất cả các bên liên quan chủ chốt cùng tham gia. Chuyên gia này lưu ý các vụ lừa đảo khai thác những kẽ hở giữa các nền tảng khác nhau, từ ngân hàng, viễn thông cho đến các nền tảng mạng xã hội. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo