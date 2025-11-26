Singapore tăng cường ngăn chặn tin nhắn lừa đảo mạo danh

Cụ thể, trên các dịch vụ iMessage và Google Messages.

Google, Apple phải ngăn các tài khoản, nhóm chat hiển thị tên mạo danh "gov.sg" và các cơ quan chính phủ khác hoặc lọc ra các tin nhắn như thế. Ngoài ra, hai công ty này phải bảo đảm rằng tên hồ sơ của người gửi lạ không được hiển thị hoặc được hiển thị ít nổi bật hơn số điện thoại của họ.

"Mục tiêu là giúp người dùng dễ dàng nhận biết và cảnh giác hơn với các số lạ" - Bộ Nội vụ Singapore (MHA) giải thích ngày 25-11. Apple, Google phải tuân thủ yêu cầu trên trước ngày 30-11 và theo MHA, cả hai công ty này đều cho biết sẽ làm thế.

Cảnh sát Singapore hồi cuối tháng 10 thông báo bắt giữ 24 người và điều tra 9 người khác vì bị nghi liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Một người phát ngôn của Google nói với tờ The Straits Times rằng công ty này ủng hộ mục tiêu của Singapore trong việc giữ an toàn cho người dân khi sử dụng internet. Vì mục tiêu đó, Google đang hợp tác với chính phủ Singapore để triển khai các biện pháp ngăn chặn việc giả mạo tên các cơ quan chính phủ trong các tin nhắn được gửi qua Google Messages.

Yêu cầu trên được đưa ra theo Đạo luật về tác hại hình sự trực tuyến (OCHA), có hiệu lực từ tháng 2-2024. Luật này cho phép chính phủ ban hành chỉ thị và lệnh để hạn chế, giới hạn việc người dân tiếp xúc hoạt động tội phạm trên các nền tảng trực tuyến. Các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến không tuân thủ chỉ thị mà không có lý do hợp lý có thể bị phạt tới 1 triệu đô-la Singapore.

Hồi tháng 9, hãng Meta (Mỹ) được yêu cầu triển khai các biện pháp nhắm vào những quảng cáo lừa đảo, tài khoản, hồ sơ và trang doanh nghiệp giả mạo quan chức cấp cao Singapore trên mạng xã hội Facebook.

Theo kênh Channel NewsAsia, các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ đang gia tăng mạnh tại Singapore. Dữ liệu cảnh sát cho thấy các nạn nhân đã mất 126,5 triệu đô-la Singapore (khoảng 2.560 tỉ đồng) do những vụ lừa đảo loại này trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2024. Số vụ lừa đảo loại này trong 6 tháng đầu năm 2025 là 1.762 vụ, tăng mạnh so với 589 vụ vào cùng kỳ năm ngoái.