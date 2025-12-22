HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lửa đỏ rực bãi phế liệu ở TPHCM lúc rạng sáng

Anh Vũ

(NLĐO) - Lửa đã thiêu rụi khoảng 1,5 tấn phế liệu tại bãi phế liệu ở TPHCM vào rạng sáng nay.

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 22-12, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bãi phế liệu.

- Ảnh 1.

Đám cháy bùng lên dữ dội.

Rạng sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát từ bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông trên đường Trương Thị Như, xã Xuân Thới Sơn. Phát hiện cháy, người bên trong bãi phế liệu chạy ra ngoài hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do chứa ve chai, giấy,... nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, hoả hoạn nhanh chóng được dập tắt.

Điều tra ban đầu cho thấy khoảng 1,5 tấn phế liệu đã bị đám cháy thiêu rụi. May mắn, do khu vực cháy nằm trên đồng trống nên không ảnh hưởng khu dân cư xung quanh. 

- Ảnh 2.

Bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông.

 

(NLĐO) - Với tinh thần "phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa", phường Bàn Cờ, TPHCM đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đến người dân

