TPHCM là địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước với tỉ suất 1,51 con/phụ nữ

Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang đối mặt với một thách thức là mức sinh có xu hướng giảm thấp dưới mức sinh thay thế.

Mức sinh của Việt Nam năm 2025 tăng nhẹ

Theo ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mức sinh trung bình của mỗi phụ nữ hiện đạt 1,93 con, tăng nhẹ so với năm 2024 (1,91 con, mức thấp nhất trong lịch sử) nhưng vẫn thấp hơn mức sinh thay thế 2,1 con.

Năm 2025, toàn quốc có 11 tỉnh có tổng tỉ suất sinh (TFR) dưới 2 con/phụ nữ; 4 tỉnh, thành phố có TFR xung quanh khoảng 2 - 2,2 con/phụ nữ (giảm 2 tỉnh so với năm 2024); 19 tỉnh, thành phố có TFR trên 2,2 con/phụ nữ (tăng 2 tỉnh so với năm 2024); TPHCM là địa phương có mức sinh thấp nhất (1,51 con/phụ nữ) và tỉnh Điện Biên có mức sinh cao nhất cả nước (2,91 con/phụ nữ).

5 tỉnh có mức sinh thấp nhất cả nước là: TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long (từ 1,43 con/phụ nữ đến 1,6 con/phụ nữ).

Theo các chuyên gia dân số, lập gia đình và sinh con là trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con do áp lực công việc, thu nhập, chi phí nuôi dạy con ngày càng cao, cùng việc đề cao tự do cá nhân.

Mặt khác, mức sống và trình độ học vấn tăng khiến nhiều cặp vợ chồng ưu tiên phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống, trong khi các chính sách hỗ trợ gia đình trẻ, nhất là tại khu công nghiệp và khu kinh tế, vẫn còn hạn chế. Xu hướng này đang tác động rõ rệt đến mức sinh của Việt Nam.

Ngành dân số đặt mục tiêu khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Nhiều chuyên gia cảnh báo thời gian tới tốc độ giảm sinh có thể còn cao hơn. Mô hình "một con" khiến thế hệ trẻ khi trưởng thành phải gánh trách nhiệm chăm sóc nhiều người cao tuổi cùng lúc, làm tăng áp lực và khiến nhiều người ngại sinh hoặc không sinh thêm con.

Năm 2026, ngành dân số đặt mục tiêu khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con; giảm tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: tuổi thọ trung bình đạt 74,8 tuổi; tổng tỉ suất sinh 2,1 con/phụ nữ; tỉ số giới tính khi sinh 110,6 bé trai/100 bé gái. Ngành dân số phấn đấu điều chỉnh mức sinh tăng 0,4‰ so với năm 2025...

Ngoài ra, 50% phụ nữ mang thai được sàng lọc đủ 4 bệnh trước sinh; 70% trẻ sơ sinh được sàng lọc đủ 5 bệnh; 70% thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.