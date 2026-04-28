TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt, nhằm nắm bắt mức độ quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người dân đối với việc này.

Khảo sát mức độ quan tâm của người dân

Đối tượng lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28-4 đến hết ngày 30-4, theo phiếu đăng ký dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfNglGNDSKkaqr0k1bpNrrqLBpIIRuFsbQBMrVTTh7wivvg/viewform

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Luật Đô thị đặc biệt được định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế vượt trội để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính, tổ chức bộ máy, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện nay, TPHCM đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới.

Theo phiếu xin ý kiến, TPHCM sẽ khảo sát về mức độ tiếp cận thông tin, mức độ quan tâm của người dân đối với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Người dân cũng có thể góp ý về sự cần thiết của việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù được đưa vào luật mới.

Nội dung khảo sát có các mục liên quan đến kỳ vọng của người dân, những vấn đề cần tính toán khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, TPHCM cũng lấy ý kiến đánh giá của người dân về sự cần thiết của các cơ chế, chính sách đưa vào dự thảo Luật, như tăng quyền tự chủ về tài chính - ngân sách (quyết định chi tiêu, giữ lại nguồn thu); phân cấp mạnh về quản lý đầu tư công, lựa chọn nhà đầu tư; chủ động trong quy hoạch đô thị, sử dụng đất đai; cơ chế đặc thù về thu hút, đãi ngộ nhân tài, chuyên gia; thí điểm chính sách mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số..

Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cũng có thể gửi thêm các góp ý, đề xuất cho Luật Đô thị đặc biệt.

Tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, địa phương hoàn thành tổ phối hợp liên ngành trong tháng 4 để chỉ đạo xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và chính sách phục vụ tham mưu trước tháng 5-2026.

UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì xây dựng tờ trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 20-5. Đơn vị này đồng thời hoàn thành báo cáo rà soát chủ trương của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan.

Cùng thời hạn trên, Sở Tư pháp xây dựng bản thuyết minh dự thảo luật. Hồ sơ được chuẩn bị nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý cho việc đề xuất chính sách.

Đến trước ngày 23-5, thành phố tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Trước ngày 30-7, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lấy ý kiến thông qua họp góp ý, hội thảo, tọa đàm và tham vấn, truyền thông.

Trước ngày 5-8, UBND TPHCM tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Chính phủ trước ngày 10-8. Quy trình này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và nội dung đề xuất.

Trước ngày 25-9, các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra sau khi Chính phủ cho ý kiến và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thực hiện thẩm tra. Nội dung giải trình là cơ sở để hoàn thiện dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trung ương sẽ đồng hành tích cực với TPHCM Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 27-4, TPHCM đã kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TPHCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế. Trước đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị; nâng cao tự chủ về tài khóa, tài chính hiện đại và cho phép TPHCM giữ lại nguồn lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Đồng thời cho phép TPHCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó là việc phân cấp mạnh quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này để mở đường cho TPHCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý. "Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay không những TPHCM mà 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TPHCM mà dành cho các thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM cùng với các ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. Trung ương sẽ đồng hành tích cực với TPHCM.



