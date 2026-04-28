TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

PHAN ANH

(NLĐO)- Việc này nhằm nắm bắt mức độ quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người dân đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt dành cho TPHCM

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt, nhằm nắm bắt mức độ quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người dân đối với việc này.

Khảo sát mức độ quan tâm của người dân

Đối tượng lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28-4 đến hết ngày 30-4, theo phiếu đăng ký dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfNglGNDSKkaqr0k1bpNrrqLBpIIRuFsbQBMrVTTh7wivvg/viewform

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Luật Đô thị đặc biệt được định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế vượt trội để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính, tổ chức bộ máy, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Hiện nay, TPHCM đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới.

Theo phiếu xin ý kiến, TPHCM sẽ khảo sát về mức độ tiếp cận thông tin, mức độ quan tâm của người dân đối với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Người dân cũng có thể góp ý về sự cần thiết của việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù được đưa vào luật mới.

Nội dung khảo sát có các mục liên quan đến kỳ vọng của người dân, những vấn đề cần tính toán khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, TPHCM cũng lấy ý kiến đánh giá của người dân về sự cần thiết của các cơ chế, chính sách đưa vào dự thảo Luật, như tăng quyền tự chủ về tài chính - ngân sách (quyết định chi tiêu, giữ lại nguồn thu); phân cấp mạnh về quản lý đầu tư công, lựa chọn nhà đầu tư; chủ động trong quy hoạch đô thị, sử dụng đất đai; cơ chế đặc thù về thu hút, đãi ngộ nhân tài, chuyên gia; thí điểm chính sách mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số..

Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cũng có thể gửi thêm các góp ý, đề xuất cho Luật Đô thị đặc biệt.

Tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, địa phương hoàn thành tổ phối hợp liên ngành trong tháng 4 để chỉ đạo xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và chính sách phục vụ tham mưu trước tháng 5-2026.

UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì xây dựng tờ trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 20-5. Đơn vị này đồng thời hoàn thành báo cáo rà soát chủ trương của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan.

Cùng thời hạn trên, Sở Tư pháp xây dựng bản thuyết minh dự thảo luật. Hồ sơ được chuẩn bị nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý cho việc đề xuất chính sách.

Đến trước ngày 23-5, thành phố tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Trước ngày 30-7, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lấy ý kiến thông qua họp góp ý, hội thảo, tọa đàm và tham vấn, truyền thông.

Trước ngày 5-8, UBND TPHCM tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Chính phủ trước ngày 10-8. Quy trình này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và nội dung đề xuất.

Trước ngày 25-9, các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra sau khi Chính phủ cho ý kiến và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thực hiện thẩm tra. Nội dung giải trình là cơ sở để hoàn thiện dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trung ương sẽ đồng hành tích cực với TPHCM

Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 27-4, TPHCM đã kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TPHCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trước đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị; nâng cao tự chủ về tài khóa, tài chính hiện đại và cho phép TPHCM giữ lại nguồn lớn hơn, chủ động trong huy động vốn.

Đồng thời cho phép TPHCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó là việc phân cấp mạnh quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này để mở đường cho TPHCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý. "Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay không những TPHCM mà 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TPHCM mà dành cho các thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM cùng với các ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. Trung ương sẽ đồng hành tích cực với TPHCM.


Luật đô thị đặc biệt TPHCM Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lấy ý kiến về Luật Đô thị đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo