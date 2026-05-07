Thể thao

Luật "lạ" của IFAB khiến Bayern Munich mất phạt đền trước PSG

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Bayern Munich bức xúc khi không được hưởng phạt đền ở bán kết lượt về Champions League gặp PSG dù trọng tài đã xử lý chính xác.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra đầu trận đấu Bayern Munich - PSG tại Allianz Arena khi bóng chạm tay Joao Neves trong vòng cấm địa đội khách. Trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro quan sát rõ pha bóng nhưng vẫn cho trận đấu tiếp tục, còn VAR cũng không can thiệp.

Luật "lạ" của IFAB khiến Bayern Munich mất phạt đền trước PSG - Ảnh 1.

Luật "lạ" của IFAB khiến Bayern Munich mất phạt đền trước PSG - Ảnh 2.

Tình huống dẫn đến pha bóng gây tranh cãi ở Allianz Arena

Điều khiến cầu thủ và người hâm mộ Bayern khó hiểu là ở trận lượt đi, Alphonso Davies từng bị thổi phạt đền vì để bóng chạm tay trong tình huống được cho là còn "tự nhiên" hơn Neves.

Tuy nhiên, khác biệt nằm ở nguồn bóng trước khi chạm tay Neves. Theo hướng dẫn riêng của IFAB (Hội đồng Luật bóng đá quốc tế), nếu bóng chạm tay cầu thủ sau khi bật ra từ cú phá bóng hoặc đánh đầu của đồng đội thì không bị xem là lỗi chạm tay, trừ khi bóng đi thẳng vào khung thành đối phương, hoặc cầu thủ ghi bàn ngay sau đó.

Luật "lạ" của IFAB khiến Bayern Munich mất phạt đền trước PSG - Ảnh 3.

Trọng tài Joao Pinheiro từ chối cho chủ nhà Bayern Muunich hưởng phạt đền

Trong pha bóng này, bóng được Vitinha phá ra rồi vô tình đập vào tay đồng đội Neves, nên không cấu thành lỗi theo hướng dẫn của IFAB. Quan trọng hơn, trọng tài xác định Neves không cố tình dùng tay chơi bóng.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey nhận định: "Joao Pinheiro đã đúng khi không cho Bayern hưởng phạt đền. Đây là trường hợp khác với các quả phạt đền của Alphonso Davies hay Ben White trước đó".

Luật "lạ" của IFAB khiến Bayern Munich mất phạt đền trước PSG - Ảnh 4.

Ben White để bóng chạm tay, Arsenal bị thổi phạt đền trước Atletico Madrid

Cựu trọng tài Mark Halsey chỉ cho rằng, luật bóng chạm tay hiện tại ở châu Âu đang bị áp dụng quá cứng nhắc và thiếu thống nhất: "Đó là một mớ hỗn độn. Luật cần được áp dụng đồng nhất trên toàn thế giới, nếu không World Cup tới sẽ còn nhiều tranh cãi hơn nữa".

Tranh cãi trọng tài đang trở thành "đặc sản" của vòng bán kết Champions League mùa này. Trước đó, Arsenal cũng phản ứng dữ dội khi Ben White bị thổi phạt đền vì lỗi chạm tay ở trận gặp Atletico Madrid, trong khi quả phạt đền lẽ ra Arsenal được hưởng sau đó lại bị VAR hủy bỏ.

Luật "lạ" của IFAB khiến Bayern Munich mất phạt đền trước PSG - Ảnh 5.

Bayern Munich không lật ngược được tình thế trên sân nhà ở bán kết lượt về

Dù vậy, Arsenal vẫn thắng chung cuộc 2-1 để vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán PSG tại Budapest sau khi đại diện nước Pháp loại Bayern với tổng tỉ số 6-5.

Paris Saint-Germain vượt ải Bayern, hẹn Arsenal ở chung kết Champions League

