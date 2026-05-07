Thể thao

Paris Saint-Germain vượt ải Bayern, hẹn Arsenal ở chung kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Hòa 1-1 trên sân Bayern Munich, Paris Saint-Germain giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Paris Saint-Germain đã trở thành CLB Pháp đầu tiên góp mặt ở ba trận chung kết Champions League sau khi cầm hòa Bayern Munich 1-1 ở bán kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận.

Trận tái đấu Bayern Munich - PSG hấp dẫn ngay từ đầu

Được ví như cuộc đối đầu giữa những "gã khổng lồ", màn tái đấu giữa đương kim vô địch PSG và cựu hoàng châu Âu Bayern Munich đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. 

PSG, với lợi thế từ lượt đi, nhanh chóng khẳng định vị thế bằng bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3. Khvicha Kvaratskhelia thoát xuống đón đường chọc khe của Fabian Ruiz trước khi tung ra đường chuyền kiến tạo để Ousmane Dembele dứt điểm một chạm tung nóc lưới.

Ousmane Dembele mở tỉ số sớm, Bayern Munich khủng hoảng tinh thần

Bị dẫn bàn và chịu bất lợi về tổng tỉ số, Bayern Munich đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Các mũi tấn công như Luis Diaz và Michael Olise liên tiếp thử vận may, trong khi HLV Vincent Kompany tỏ ra không hài lòng khi đội nhà không được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm.

Jamal Musiala không xuyên phá nổi hàng thủ chắc chắn của PSG

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra,với những pha cứu thua ấn tượng từ cả hai thủ môn. Manuel Neuer từ chối cú đánh đầu của Joao Neves, trong khi Matvey Safonov phía PSG cũng xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Jamal Musiala trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, PSG chủ động chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo vệ thành quả. Dù không còn tấn công dồn dập, đội khách vẫn tiềm ẩn nguy hiểm với các pha phản công, buộc Neuer phải liên tục trổ tài trước Kvaratskhelia và Desire Doue.

Khvicha Kvaratskhelia là mối đe dọa thường trực khung thành Bayern Munich

Nỗ lực của Bayern chỉ được đền đáp ở cuối trận, khi Harry Kane tung cú sút chân trái không thể cản phá, ấn định tỉ số hòa 1-1. 

Tuy nhiên, đó chỉ là bàn thắng danh dự, không đủ để cứu vãn tình thế. Tổng tỉ số cặp bán kết này sau hai lượt trận là 6-5 nghiêng về đội bóng Pháp, được xem là toàn diện nhất châu Âu hiện nay,

Harry Kane gỡ hòa muộn 1-1 cho Bayern Munich phút 90+4

PSG giành quyền vào chung kết lần thứ hai liên tiếp và sẽ chạm trán Arsenal tại Budapest. Với cá nhân HLV Luis Enrique, đây là trận chung kết Champions League thứ ba trong sự nghiệp cầm quân, sau khi từng vô địch cùng Barcelona năm 2015 và PSG mùa trước.

PSG năm thứ hai liên tiếp vào chung kết Champions League

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich tiếp tục níu giữ nỗi buồn tại sân chơi châu lục khi lần thứ sáu liên tiếp dừng bước ở bán kết các vòng knock-out theo thể thức hai lượt, tạm gác lại giấc mơ góp mặt ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu lần thứ 12 trong lịch sử.

Chung kết lịch sử của hai nhà cầm quân Tây Ban Nha với các đội bóng Anh - Pháp

Phản ứng của PSG và BayernMunich sau "trận cầu thế kỷ" ở Champions League

(NLĐO) - Bayern Munich thua PSG 4-5 ở lượt đi bán kết Champions League và kết quả không tưởng này khiến người hâm mộ ngỡ ngàng lẫn thán phục cả hai đội bóng.

