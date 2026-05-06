Bayern Munich tin vào màn lội ngược dòng

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG hứa hẹn sẽ lại là "bữa đại tiệc bóng đá" sau màn rượt đuổi 9 bàn thắng ở lượt đi (2 giờ, ngày 7-4).

Sức mạnh từ khán đài

Trở về Allianz Arena, đội bóng Đức có đủ cơ sở để tin vào màn lội ngược dòng, nhất là khi họ buộc phải thắng để giành vé vào chung kết.

HLV Vincent Kompany không giấu ý đồ chơi tấn công khi tuyên bố Bayern sẽ "làm nhiều hơn nữa" ở trận lượt về, đồng thời đặt niềm tin lớn vào sức mạnh từ khán đài với sự ủng hộ của hơn 75.000 cổ động viên. Nhà cầm quân người Bỉ khẳng định đây không chỉ là lợi thế sân nhà, mà còn là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong những trận cầu đỉnh cao.

Bayern Munich chờ hiệu ứng từ khán đài Allianz Arena .Ảnh: UEFA-AI

Thực tế, Bayern đang sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất châu Âu. Bộ ba Harry Kane - Michael Olise - Luis Diaz liên tục bùng nổ, góp công lớn giúp đội bóng xứ Bavaria phá kỷ lục ghi bàn Bundesliga mùa này. Riêng Kane đã có 13 bàn tại Champions League, cho thấy chân sút người Anh có khả năng định đoạt trận đấu ở những thời điểm then chốt.

Điểm tựa khác của Bayern là thành tích sân nhà ấn tượng. Họ ghi tới 85 bàn tại Allianz Arena từ đầu mùa, trong đó có 20 bàn ở Champions League.

Vấn đề của đội bóng Đức nằm ở hàng phòng ngự. Việc để lọt lưới 5 bàn ở lượt đi là lời cảnh báo rõ ràng, nhất là khi họ phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Bayern trả giá trước khả năng chuyển đổi trạng thái lẫn bài phản công cực nhanh của PSG.

Sở hữu sự sắc bén

Ở phần sân đối diện, HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông khó có thể chơi phòng ngự thụ động mà thay vào đó PSG sẽ tiếp tục hướng đến việc ghi bàn, thậm chí có thể cần thêm 2-3 bàn để bảo đảm tấm vé đi tiếp.

Đội bóng Pháp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi giữ sức cho nhiều trụ cột ở Ligue 1 cuối tuần qua. Những cái tên như Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia hay Vitinha đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Đây chính là những mũi nhọn đã khiến hàng thủ Bayern nhiều lần chao đảo ở lượt đi.

Dù vậy, PSG cũng bộc lộ điểm yếu khi đánh mất thế trận cuối trận lượt đi, cộng với việc thể lực bị bào mòn khi liên tục phải tăng tốc. Dẫn trước đến 5-2 nhưng vẫn để Bayern rút ngắn tỉ số còn 4-5, cho thấy PSG không thực sự chắc chắn khi bị gây áp lực liên tục. Trên sân khách, trước sức ép từ khán giả Đức, đó sẽ còn là thử thách lớn hơn nhiều.

Cục diện trận đấu vì thế rất khó lường. Bayern Munich gần như chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu, trong khi PSG sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công giàu tốc độ. Với việc cả hai đội đều theo đuổi lối chơi tấn công, khả năng xuất hiện thêm một trận cầu nhiều bàn thắng là rất lớn.

Khoảng cách chỉ là một bàn khiến mọi thứ vẫn ở thế cân bằng. Bayern có lợi thế sân nhà và tinh thần, PSG lại sở hữu sự sắc bén trong những tình huống chuyển trạng thái.

"Nhận định về trận tái đấu, Harry Kane cho rằng: Đội nào chắt chiu tốt hơn cơ hội sẽ giành quyền vào chung kết.



