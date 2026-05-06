HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bayern Munich tin vào màn lội ngược dòng

ĐÔNG LINH

Thất bại 4-5 tại Paris vào tuần trước buộc Bayern Munich phải ghi bàn sớm và áp đặt thế trận khi tái đấu PSG rạng sáng 7-4

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG hứa hẹn sẽ lại là "bữa đại tiệc bóng đá" sau màn rượt đuổi 9 bàn thắng ở lượt đi (2 giờ, ngày 7-4).

Sức mạnh từ khán đài

Trở về Allianz Arena, đội bóng Đức có đủ cơ sở để tin vào màn lội ngược dòng, nhất là khi họ buộc phải thắng để giành vé vào chung kết.

HLV Vincent Kompany không giấu ý đồ chơi tấn công khi tuyên bố Bayern sẽ "làm nhiều hơn nữa" ở trận lượt về, đồng thời đặt niềm tin lớn vào sức mạnh từ khán đài với sự ủng hộ của hơn 75.000 cổ động viên. Nhà cầm quân người Bỉ khẳng định đây không chỉ là lợi thế sân nhà, mà còn là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong những trận cầu đỉnh cao.

Bayern Munich tin vào màn lội ngược dòng - Ảnh 1.

Bayern Munich chờ hiệu ứng từ khán đài Allianz Arena .Ảnh: UEFA-AI

Thực tế, Bayern đang sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất châu Âu. Bộ ba Harry Kane - Michael Olise - Luis Diaz liên tục bùng nổ, góp công lớn giúp đội bóng xứ Bavaria phá kỷ lục ghi bàn Bundesliga mùa này. Riêng Kane đã có 13 bàn tại Champions League, cho thấy chân sút người Anh có khả năng định đoạt trận đấu ở những thời điểm then chốt.

TIN LIÊN QUAN

Điểm tựa khác của Bayern là thành tích sân nhà ấn tượng. Họ ghi tới 85 bàn tại Allianz Arena từ đầu mùa, trong đó có 20 bàn ở Champions League.

Vấn đề của đội bóng Đức nằm ở hàng phòng ngự. Việc để lọt lưới 5 bàn ở lượt đi là lời cảnh báo rõ ràng, nhất là khi họ phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Bayern trả giá trước khả năng chuyển đổi trạng thái lẫn bài phản công cực nhanh của PSG.

Sở hữu sự sắc bén

Ở phần sân đối diện, HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông khó có thể chơi phòng ngự thụ động mà thay vào đó PSG sẽ tiếp tục hướng đến việc ghi bàn, thậm chí có thể cần thêm 2-3 bàn để bảo đảm tấm vé đi tiếp.

Đội bóng Pháp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi giữ sức cho nhiều trụ cột ở Ligue 1 cuối tuần qua. Những cái tên như Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia hay Vitinha đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Đây chính là những mũi nhọn đã khiến hàng thủ Bayern nhiều lần chao đảo ở lượt đi.

Dù vậy, PSG cũng bộc lộ điểm yếu khi đánh mất thế trận cuối trận lượt đi, cộng với việc thể lực bị bào mòn khi liên tục phải tăng tốc. Dẫn trước đến 5-2 nhưng vẫn để Bayern rút ngắn tỉ số còn 4-5, cho thấy PSG không thực sự chắc chắn khi bị gây áp lực liên tục. Trên sân khách, trước sức ép từ khán giả Đức, đó sẽ còn là thử thách lớn hơn nhiều.

TIN LIÊN QUAN

Cục diện trận đấu vì thế rất khó lường. Bayern Munich gần như chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu, trong khi PSG sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công giàu tốc độ. Với việc cả hai đội đều theo đuổi lối chơi tấn công, khả năng xuất hiện thêm một trận cầu nhiều bàn thắng là rất lớn.

Khoảng cách chỉ là một bàn khiến mọi thứ vẫn ở thế cân bằng. Bayern có lợi thế sân nhà và tinh thần, PSG lại sở hữu sự sắc bén trong những tình huống chuyển trạng thái. 

"Nhận định về trận tái đấu, Harry Kane cho rằng: Đội nào chắt chiu tốt hơn cơ hội sẽ giành quyền vào chung kết.

Bayern Munich tin vào màn lội ngược dòng - Ảnh 2.


Tin liên quan

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì

(NLĐO) – Ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước đội xếp thứ tư Stuttgart, Bayern Munich bảo vệ thành công ngôi vương Bundesliga sớm 4 vòng đấu.

Bước ngoặt cho mục tiêu “ăn 4” của Bayern Munich

(NLĐO) - Đương kim vô địch châu Âu PSG sẽ là thử thách dành cho tham vọng hoàn tất “cú ăn 4” danh giá của Bayern Munich.

PSG hạ Bayern Munich ở trận bán kết Champions League lịch sử có 9 bàn

(NLĐO) – Chủ nhà PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 29-4, màn rượt đuổi tỉ số mãn nhãn bậc nhất lịch sử giải đấu.

Bayern Munich PSG Champions League HLV Vincent Kompany HLV Luis Enrique Harry Kane
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo