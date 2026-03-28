Lực lượng Houthi tham chiến ở Trung Đông, phóng tên lửa đầu tiên vào Israel

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Đòn tấn công tên lửa đầu tiên từ hướng Yemen nhắm vào Israel đánh dấu một bước leo thang mới đầy nguy hiểm từ khi chiến sự bùng phát ở Trung Đông

Ngày 28-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận họ vừa đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen, nhắm vào phía Nam lãnh thổ nước này.

Truyền thông Israel cho biết sáng sớm cùng ngày (theo giờ địa phương), hệ thống cảnh báo sớm phát hiện mục tiêu tên lửa bay đến từ hướng Yemen.  

Lực lượng chức năng Israel tại hiện trường sau khi tên lửa Iran tập kích thủ đô Tel Aviv ngày 28-3. Ảnh: Flash90

Ngay lập tức, các đơn vị phòng không Israel khẩn trương triển khai biện pháp đánh chặn, bảo vệ an toàn nhiều vị trí mặt đất.

Đài CNN ghi nhận đây là lần đầu tiên giới chức Israel ghi nhận hỏa lực tấn công từ hướng Yemen kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Trước đó vài giờ, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẵn sàng đáp trả những hành động mà họ gọi là “sự leo thang” chống lại Tehran.

Tổ chức ủng hộ Iran nêu trên khẳng định họ sẵn sàng tham chiến trực tiếp để hỗ trợ Tehran nếu liên minh Mỹ - Israel tiếp tục gia tăng cường độ tấn công.

Việc Houthi nhập cuộc không chỉ đe dọa trực tiếp lãnh thổ Israel mà còn đặt mọi tuyến hàng hải huyết mạch quanh bán đảo Ả Rập và biển Đỏ vào tình trạng báo động đỏ. 

Truyền thông quốc tế lo ngại tình trạng sụp đổ dòng chảy thương mại toàn cầu có nguy cơ xảy ra.

Ngoài ra, tình huống trên buộc cả Mỹ lẫn Israel phân tán nguồn lực và khí tài khi bắt đầu phải đối phó với đòn tập kích từ phía Nam, làm phức tạp thêm tình hình vốn cực kỳ hỗn loạn tại “chảo lửa” Trung Đông.

Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến sự vẫn chưa kết thúc.

Như vậy, Washington sẽ tiếp tục duy trì hoặc tăng cường hỏa lực tại Trung Đông.

Israel ném bom 2 nhà máy thép lớn nhất Iran và nhiều cơ sở hạt nhân

(NLĐO) - Israel tuyên bố cuộc tấn công vào 2 nhà máy thép Khuzestan và Mobarakeh sẽ gây thiệt hại hàng tỉ USD, làm tê liệt ngành công nghiệp thép Iran

Iran tấn công căn cứ Prince Sultan, tuyên bố đánh chìm nhiều tàu đổ bộ Mỹ

(NLĐO) - Các quan chức an ninh Mỹ cho biết 10 binh sĩ bị thương và một số máy bay bị hư hại khi Iran không kích căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Thêm diễn biến tích cực tại Trung Đông

Tổng thống Donald Trump cho biết Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần này như "một món quà" dành cho Mỹ

