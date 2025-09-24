"Lùm xùm" chuyện thoái vốn tại Công ty CP Bao bì Phong Nha

Công ty CP Bao bì Phong Nha đóng tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Trong quá trình thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình (XSKT) khỏi Công ty CP Bao bì Phong Nha đã phát sinh tranh cãi, khi nhiều cổ đông và người lao động - cho rằng việc định giá chưa sát thực tế, chưa tuân thủ quy định và có nguy cơ làm thất thoát tài sản Nhà nước. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Định giá cổ phần bị cho là quá thấp ?

Công ty CP Bao bì Phong Nha thành lập năm 2008 tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (nay thuộc Quảng Trị), chuyên sản xuất bao bì carton. Hai cổ đông lớn sáng lập là Công ty XSKT Quảng Bình và Công ty CP In Quảng Bình, với tổng vốn điều lệ hơn 9,3 tỉ đồng, tương đương 931.200 cổ phần. Trong đó, XSKT Quảng Bình nắm 362.752 cổ phần.

Tháng 6-2024, thực hiện chủ trương thoái vốn ngoài ngành của UBND tỉnh, XSKT Quảng Bình thuê Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông (OVI) xác định giá trị doanh nghiệp. Đến tháng 10-2024, XSKT Quảng Bình công bố giá khởi điểm 11.569 đồng/cổ phần, tăng chỉ 15,7%, so với mệnh giá ban đầu là 10.000 đồng.

Kết quả, cổ phần được bán với giá từ 11.571 đến 11.600 đồng/cổ phần, chỉ cao hơn giá khởi điểm từ 0,01% đến 0,26%. Người mua là ông Nguyễn Ngọc Nam (50.100 cổ phần) và ông Nguyễn Văn Sỹ (200.100 cổ phần).

Nhiều cổ đông và người lao động phản ánh, giá cổ phần như vậy là quá thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ và có nguy cơ làm thất thoát tài sản Nhà nước. Một cổ đông tính toán, nếu áp dụng mức trượt giá trung bình 1,5%/năm từ năm 2008, giá trị cổ phần lẽ ra phải tăng ít nhất 25%, tương đương 1,8-2,3 tỉ đồng.

"Bởi giá 1 cổ phần ban đầu là 10.000 đồng, sau 17 năm mà chỉ định giá khởi điểm để đấu giá là 11.569 đồng (chỉ tăng 15,69%) là quá thấp, bất hợp lý; nhất là khi yếu tố trượt giá gần hai thập kỷ qua đã không được tính đến" - cổ đông đặt nghi vấn.

Minh bạch trong chuyển nhượng?

Theo phản ánh từ một số cổ đông, khi định giá cổ phần để thoái vốn, Công ty XSKT Quảng Bình đã đơn phương thuê đơn vị thẩm định mà không thông báo cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - dù trong đó còn có vốn góp của các cổ đông khác.

Trong biên bản họp HĐQT Công ty CP Bao bì Phong Nha ngày 19-6-2024, một thành viên nêu ý kiến: "Việc Công ty XSKT thực hiện chuyển nhượng cổ phần nhưng cá nhân không được thông tin trực tiếp, không thông qua HĐQT là sai, vi phạm điều lệ hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp". Điều này khiến không chỉ cổ đông mà nhiều người lao động gắn bó lâu năm cũng mất quyền lợi.

Dù trải qua thời điểm khó khăn, nhưng hiện nay Công ty Bao bì Phong Nha kinh doanh có lợi nhuận - Ảnh Hoàng Phúc

Nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch khi người mua cổ phần là những người được cho là "quen biết" lãnh đạo XSKT Quảng Bình. Thậm chí, một số cá nhân khác có năng lực tài chính muốn mua lại cổ phần của XSKT tại Bao bì Phong Nha nhưng không tiếp cận được, càng dấy lên nghi ngờ.

"Sau khi mua cổ phần, ông Nguyễn Ngọc N. bất ngờ vắng mặt trong 2 cuộc họp cổ đông liên tiếp giữa tháng 6 và 7-2025. Sự vắng mặt này càng làm các cổ đông đặt câu hỏi: Liệu có điều gì bất thường trong quá trình chuyển nhượng, cổ phần được bán công bằng hay chỉ "kín kẽ" cho người quen?" - một cổ đông đặt nghi vấn.

Đáng chú ý, diện tích hơn 10.700m² đất mà Công ty CP Bao bì Phong Nha thuê 50 năm với hạ tầng đã hoàn thiện, ước tính giá trị thị trường hàng tỉ đồng, hoàn toàn không được tính vào giá trị doanh nghiệp. Nhiều người nghi ngờ đây là "sự bỏ sót trong quá trình thẩm định".

Trước tình hình này, cổ đông và người lao động đã gửi văn bản kiến nghị cơ quan chức năng hủy kết quả thẩm định, thẩm định lại toàn bộ giá trị doanh nghiệp, tính đủ tài sản và quyền lợi của người lao động trước khi XSKT Quảng Bình thoái vốn.

Người trong cuộc nói gì? Trả lời Báo Người Lao Động, ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình - đơn vị đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Bao bì Phong Nha - khẳng định quy trình thoái vốn được thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định về thẩm định giá độc lập. Chính vì vậy đã đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn Nhà nước và quyền lợi NLĐ. Theo ông Tuấn, giá khởi điểm 11.569 đồng/cổ phần được xác định bởi đơn vị thẩm định giá độc lập theo đúng quy định trong thẩm định giá. Do đó, việc xác định giá khởi điểm là hoàn toàn đúng pháp luật. "Riêng Bao bì Phong Nha thuê 10.700m2 đất với hạ tầng đồng bộ thì doanh nghiệp thuê đất trả tiền hằng năm thì giá trị quyền sử dụng đất không được tính vào giá trị doanh nghiệp là đúng quy định. Còn việc chuyển nhượng cổ phần, thuê thẩm định giá không phải thông qua Đại hội đồng cổ đông mà thực hiện theo thẩm quyền đại diện vốn vì trong trường hợp này XSKT Quảng Bình - đơn vị được UBND tỉnh giao đại diện vốn Nhà nước" - ông Tuấn khẳng định. Giám đốc XSKT Quảng Bình - cho rằng việc một số cổ đông phản ánh không tiếp cận được thông tin thì toàn bộ quá trình này được thực hiện bởi tổ chức đấu giá độc lập, không phải do XSKT Quảng Bình. Còn việc các thông tin nghi ngờ về "quan hệ cá nhân" hay "dàn xếp" để mua cổ phần chỉ là suy đoán, không có căn cứ pháp lý và hoàn toàn đi ngược lại với quy định.



