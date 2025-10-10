HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lúng túng với quy định mới khi mua bán vàng từ 10-10

Tin- ảnh, video: Thy Thơ

(NLĐO) – Hôm nay (10-10), quy định mới về mua bán vàng phải chuyển khoản chính thức có hiệu lực

Lúng túng quy định mới mua bán vàng - Ảnh 1.

Người dân mua vàng dưới 20 triệu đồng thanh toán cả bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10, tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) phải thực hiện thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng đối với các giao dịch mua bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Khảo sát thực tế sáng ngày 10-10, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận phần lớn các doanh nghiệp và tiệm vàng đã thông báo và nghiêm túc thực hiện các quy định mới về mua bán vàng.

Tại một cửa hàng PNJ, một số khách hàng mua bán vàng có giá trị dưới 20 triệu đồng thanh toán bằng cả chuyển khoản và tiền mặt. Riêng các khách hàng mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên được nhân viên PNJ yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Nếu người bán vàng không có tài khoản ngân hàng, liệu có được nhận thanh toán bằng tiền mặt không?", nhân viên PNJ cho biết khách hàng cung cấp số tài khoản của người thân để nhận tiền. Ngược lại, nếu người mua vàng không có tài khoản ngân hàng, họ có thể nhờ người thân chuyển tiền đến tài khoản của PNJ để hoàn tất giao dịch.

"Theo đó, chứng từ giao dịch sẽ thể hiện thông tin bao gồm danh tính và số căn cước công dân của người trực tiếp giao dịch (không phải thông tin của người thân)" – nhân viên PNJ cho biết thêm.

Ngày đầu tiên thực hiện quy định mới mua bán vàng

Trong khi đó, anh Minh Thành – chủ một tiệm vàng ở khu vực chợ Bà Chiểu – cho hay tiệm đang gặp khó khăn khi giao dịch vàng có giá trị trên 20 triệu đồng với các khách hàng lớn tuổi. Bởi lẽ, những người này thường không có tài khoản ngân hàng và chỉ đồng ý thanh toán bằng tiền mặt.

"Nếu chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt thì vi phạm pháp luật, còn nếu từ chối giao dịch thì sợ mất khách hàng" – anh Thành than thở.

Tương tự, ông Lê Chánh – chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường Gò Vấp – cho rằng Nhà nước đã ban hành quy định mới về việc giao dịch vàng trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản, và các thành viên thị trường buộc phải chấp hành.

Tuy vậy, quy định này có thể khiến việc mua bán vàng trở nên khó khăn hơn. Khi người mua hoặc bán vàng không có tài khoản ngân hàng, họ phải nhờ người khác chuyển khoản. Điều này có thể dẫn đến rủi ro cho khách hàng, vì người có tài khoản có thể không thực hiện việc chuyển tiền, gây ra bất ổn hoặc tranh chấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước cho biết mục tiêu của các quy định mới về mua bán vàng là để kiểm soát dòng tiền của các đối tượng tham gia thị trường vàng. Từ đó, các cơ quan chức năng có cơ sở để tăng cường công tác phòng chống rửa tiền và từng bước ngăn chặn hành vi trốn thuế.

"Riêng người dân chưa có tài khoản ngân hàng thì nên sớm mở tài khoản để thuận tiện khi mua bán vàng, hoặc nhờ người thân đáng tin cậy thay mình chuyển và nhận tiền thanh toán giao dịch vàng" – vị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 10-10: Rơi thẳng đứng

Giá vàng hôm nay, 10-10: Rơi thẳng đứng

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng giá chóng mặt, giá vàng hôm nay bất ngờ lao xuống hàng chục USD/ounce khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra chốt lời

Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ

(NLĐO) – Một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới tới 20 triệu đồng.

Quy định mới về mua bán vàng từ ngày 10-10

(NLĐO) - Các doanh nghiệp khẳng định quy định mới không tạo thêm gánh nặng cho khách hàng vì việc xác thực đã được thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

ngân hàng nhà nước căn cước công dân tài khoản ngân hàng quy định mới thị trường vàng kinh doanh vàng PNJ mua bán vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo