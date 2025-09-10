HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Thiếu nhân sự, Khu bảo tồn biển tại Đặc khu Côn Đảo đối mặt nguy cơ bị xâm phạm

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Vườn Quốc gia Côn Đảo là "kho báu" đa dạng sinh học biển - rừng quý giá nhất cả nước, đang đứng trước thách thức nghiêm trọng do thiếu hụt nhân sự

Ngày 10-9, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TP HCM) cho biết đơn vị đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân sự khiến tình trạng khai thác thủy sản trái phép trong Hợp phần bảo tồn biển đang diễn ra phức tạp, có xu hướng gia tăng.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo được thành lập năm 1993, luôn là nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ hơn 5.890 ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Côn Đảo; bảo vệ 520 ha rừng do UBND Đặc khu Côn Đảo quản lý. Đồng thời, đây cũng là lực lượng bảo vệ 14.000 ha khu bảo tồn biển.

Đơn vị này đã góp phần duy trì độ che phủ rừng đạt 92% trong vườn, gần 80% trên toàn đảo, một trong những tỉ lệ cao nhất cả nước; đồng thời cứu hộ, thả về biển gần 2,7 triệu rùa con.

Thiếu nhân sự, Khu bảo tồn biển tại Đặc khu Côn Đảo đối mặt nguy cơ bị xâm phạm- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu cá trong khu vực Bảo tồn biển Vườn Quốc gia Côn Đảo

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết phạm vi bảo vệ rừng - biển rất lớn, nhưng từ ngày 1-3-2025, theo Quyết định 521/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Hạt Kiểm lâm Côn Đảo bị sáp nhập vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Toàn bộ 17 công chức kiểm lâm cùng vũ khí quân dụng và phương tiện chuyên dụng được điều chuyển. Ban Quản lý Vườn Quốc gia chỉ còn lại lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, vốn không đủ về số lượng, trang thiết bị và thẩm quyền pháp lý.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, điểm bất cập lớn nhất hiện nay, dù là chủ rừng, chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và tài nguyên thủy sinh vật trong Khu bảo tồn biển nhưng đơn vị đang bị thiếu nhân sự. Trong khi đó, sau khi sáp nhập, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo lại không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuần tra bảo vệ trong khu bảo tồn biển.

Thiếu nhân sự, Khu bảo tồn biển tại Đặc khu Côn Đảo đối mặt nguy cơ bị xâm phạm- Ảnh 2.

Khi phát hiện lực lượng của Vườn Quốc gia Côn Đảo, các tàu cá bỏ chạy

CLIP: Lực lượng tuần tra thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo yêu cầu các tàu cá ra khỏi khu bảo tồn biển

Khoảng trống pháp lý này khiến tình trạng khai thác thủy sản trái phép trong Hợp phần bảo tồn biển đang diễn ra phức tạp, có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách không đủ thẩm quyền. Khi phát hiện, không thể lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý triệt để.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã kiến nghị UBND TP HCM xem xét tổ chức lại Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng có tên gọi Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo. Đề xuất này nhằm khôi phục lại đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho lực lượng kiểm lâm tại chỗ; đồng thời tiếp nhận trở lại 17 nhân sự, phương tiện, vũ khí đã bàn giao trước đó để đảm bảo năng lực thực thi pháp luật.

Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết việc bàn giao kịp thời sẽ giúp nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ và đi vào hoạt động ngay, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý và bảo vệ rừng - biển.

khu bảo tồn vườn quốc gia Côn Đảo Đa dạng sinh học Bà Rịa - Vũng Tàu Trang thiết bị nhân lực tàu cá vi phạm khai thác thủy sản
