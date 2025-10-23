Lương Bằng Quang hãy thôi đi!

Lương Bằng Quang vẫn "cháy" khi Ngân bị tạm giam

Lương Bằng Quang ngồi "khóc" thật "thảm"

Giữa lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang chăm chỉ giúp cho các nền tảng xã hội của bản thân và Ngân 98 "sáng đèn". Hằng hà những chia sẻ, hằng hà những nhớ nhung, hằng hà những "content" (nội dung) do Lương Bằng Quang đăng tải. Thậm chí, anh còn ra mắt sản phẩm mới kèm clip là hình ảnh ghép của cặp đôi.

Lương Bằng Quang viết: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm". Hiện tại, bài đăng này đang nhận được gần 200.000 lượt tương tác và gần 7 triệu lượt xem.

Lương Bằng Quang đang cố "giãy", khán giả càng thấy anh thảm, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Vợ bị tạm giam, chồng đau khổ, chuyện ấy bình thường. Nhưng Lương Bằng Quang có khả năng "show" (trưng trổ) hết cái khổ, cái đau đớn của mình ra bên ngoài được thì lại thành "thảm".

Bởi đàn ông mà chịu khó than thở quá thì "tính nữ có vẻ nhiều hơn tính nam". Đàn ông mà khóc lóc nhiều quá thì cũng thảm. Bởi chỉ ngồi một chỗ khóc thương thì giải quyết được chuyện gì? Thay vì ngồi khóc thì tìm cách giúp vợ thì có lẽ có ích hơn và cũng tình cảm hơn nữa. Thảm hơn nữa là trong lúc vợ đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang vẫn ra mắt sản phẩm cho bằng được.

Lương Bằng Quang thật "thảm"

Lương Bằng Quang vẫn "cháy" khắp mạng xã hội

Thì đúng là với tài năng của mình, đau khổ chính là chất xúc tác để một nhạc sĩ có tài như anh viết được nhạc. Nhưng viết nhạc và ra nhạc để thu hút sự chú ý của khán giả lại là vấn đề khác. Ừ thì viết nhạc ra nhạc thì cũng bình thường thôi. Càng làm tăng thêm độ nhớ thương, xót xa và đau đớn của chủ thể với vợ mình.

Nhưng có lẽ, phải thần kinh thép, phải lý trí lắm, anh mới có thể hoàn thành công việc tốt đến thế. Có ý kiến cho rằng lo lắng cũng chẳng làm được gì. Cứ bày tỏ nỗi xót thương bằng tài năng của mình có phải hơn không? Điều này đúng nhưng nó lại cho thấy lý trí vượt trội cảm xúc hơn. Sự lạnh lùng, vô tâm hơn là cái vẻ bề ngoài "dạt dào xúc cảm" mà mọi người đang thấy.

Nhưng đỉnh điểm của sự thảm ấy là việc Lương Bằng Quang đang dùng vợ mình như một đòn bẩy để chiếm lợi cho chính mình. Lâu rồi anh không viết nhạc dù anh có tài bởi bận rộn với kinh doanh và biểu diễn. Vậy mà giờ anh ngồi đó viết nhạc, ra MV (dù chỉ ghép hình ảnh cũ) để thu hút sự chú ý. Không ít người khóc thương cùng Quang. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm và cầu nguyện cho Ngân sớm về theo đúng nguyện vọng có chủ đích của Quang.

Điều đó tốt cho Quang nhưng lại khiến xã hội "chao đảo" bởi một tư duy kém ý thức và hiểu biết. Những lời kêu gọi kiểu "thao túng" của Quang như thể Ngân đang bị hàm oan. Vi phạm đúng sai có cơ quan chức năng phân xử. Tội đến đâu xử đến đó. Nhưng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, thiết nghĩ "im lặng chính là vàng". Quang đang dùng cảm xúc cá nhân để lôi kéo và có thể khiến nhiều người khác hiểu sai sự việc.

Việc làm đó có khác nào Quang lợi dụng tình cảm của người khác, lợi dụng tình cảnh của Ngân để thu lợi cho mình. Dù cái lợi đó chỉ là tình thương của khán giả, thể hiện qua vài cái like, vài lời thông cảm sẻ chia thì cũng đáng trách.

Bởi lẽ, việc làm của Quang chưa chắc đã giúp mà còn làm hại cả Ngân nữa. Quang ơi, thôi đi! Đàn ông "khóc" được nhưng cũng phải làm được. Đừng ngồi đó "khóc" không để lấy lòng thương hại. Vì nó không đáng với cái tài cũng như tính nam sẵn có trong anh.