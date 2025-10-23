HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lương Bằng Quang hãy thôi đi!

Thùy Trang

(NLĐO) - Thông cảm với hụt hẫng của Lương Bằng Quang nhưng khán giả không hiểu anh đang làm "cái trò gì?".

Lương Bằng Quang vẫn "cháy" khi Ngân bị tạm giam

Lương Bằng Quang thôi đi! - Ảnh 1.

Lương Bằng Quang ngồi "khóc" thật "thảm"

Giữa lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang chăm chỉ giúp cho các nền tảng xã hội của bản thân và Ngân 98 "sáng đèn". Hằng hà những chia sẻ, hằng hà những nhớ nhung, hằng hà những "content" (nội dung) do Lương Bằng Quang đăng tải. Thậm chí, anh còn ra mắt sản phẩm mới kèm clip là hình ảnh ghép của cặp đôi.

Lương Bằng Quang viết: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm". Hiện tại, bài đăng này đang nhận được gần 200.000 lượt tương tác và gần 7 triệu lượt xem.

Lương Bằng Quang đang cố "giãy", khán giả càng thấy anh thảm, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Vợ bị tạm giam, chồng đau khổ, chuyện ấy bình thường. Nhưng Lương Bằng Quang có khả năng "show" (trưng trổ) hết cái khổ, cái đau đớn của mình ra bên ngoài được thì lại thành "thảm".

Bởi đàn ông mà chịu khó than thở quá thì "tính nữ có vẻ nhiều hơn tính nam". Đàn ông mà khóc lóc nhiều quá thì cũng thảm. Bởi chỉ ngồi một chỗ khóc thương thì giải quyết được chuyện gì? Thay vì ngồi khóc thì tìm cách giúp vợ thì có lẽ có ích hơn và cũng tình cảm hơn nữa. Thảm hơn nữa là trong lúc vợ đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang vẫn ra mắt sản phẩm cho bằng được.

Lương Bằng Quang thật "thảm"

Lương Bằng Quang thôi đi! - Ảnh 2.

Lương Bằng Quang vẫn "cháy" khắp mạng xã hội

Thì đúng là với tài năng của mình, đau khổ chính là chất xúc tác để một nhạc sĩ có tài như anh viết được nhạc. Nhưng viết nhạc và ra nhạc để thu hút sự chú ý của khán giả lại là vấn đề khác. Ừ thì viết nhạc ra nhạc thì cũng bình thường thôi. Càng làm tăng thêm độ nhớ thương, xót xa và đau đớn của chủ thể với vợ mình.

Nhưng có lẽ, phải thần kinh thép, phải lý trí lắm, anh mới có thể hoàn thành công việc tốt đến thế. Có ý kiến cho rằng lo lắng cũng chẳng làm được gì. Cứ bày tỏ nỗi xót thương bằng tài năng của mình có phải hơn không? Điều này đúng nhưng nó lại cho thấy lý trí vượt trội cảm xúc hơn. Sự lạnh lùng, vô tâm hơn là cái vẻ bề ngoài "dạt dào xúc cảm" mà mọi người đang thấy.

Nhưng đỉnh điểm của sự thảm ấy là việc Lương Bằng Quang đang dùng vợ mình như một đòn bẩy để chiếm lợi cho chính mình. Lâu rồi anh không viết nhạc dù anh có tài bởi bận rộn với kinh doanh và biểu diễn. Vậy mà giờ anh ngồi đó viết nhạc, ra MV (dù chỉ ghép hình ảnh cũ) để thu hút sự chú ý. Không ít người khóc thương cùng Quang. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm và cầu nguyện cho Ngân sớm về theo đúng nguyện vọng có chủ đích của Quang.

Điều đó tốt cho Quang nhưng lại khiến xã hội "chao đảo" bởi một tư duy kém ý thức và hiểu biết. Những lời kêu gọi kiểu "thao túng" của Quang như thể Ngân đang bị hàm oan. Vi phạm đúng sai có cơ quan chức năng phân xử. Tội đến đâu xử đến đó. Nhưng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, thiết nghĩ "im lặng chính là vàng". Quang đang dùng cảm xúc cá nhân để lôi kéo và có thể khiến nhiều người khác hiểu sai sự việc.

Việc làm đó có khác nào Quang lợi dụng tình cảm của người khác, lợi dụng tình cảnh của Ngân để thu lợi cho mình. Dù cái lợi đó chỉ là tình thương của khán giả, thể hiện qua vài cái like, vài lời thông cảm sẻ chia thì cũng đáng trách.

Bởi lẽ, việc làm của Quang chưa chắc đã giúp mà còn làm hại cả Ngân nữa. Quang ơi, thôi đi! Đàn ông "khóc" được nhưng cũng phải làm được. Đừng ngồi đó "khóc" không để lấy lòng thương hại. Vì nó không đáng với cái tài cũng như tính nam sẵn có trong anh.

Tin liên quan

Lương Bằng Quang xin lỗi về bài diễn văn như điếu văn

Lương Bằng Quang xin lỗi về bài diễn văn như điếu văn

(NLĐO)- Sau khi bị chỉ trích, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã livestream xin lỗi công chúng về bài diễn văn như điếu văn trước đó của mình.

Dòng trạng thái mới nhất đăng vào lúc nửa đêm trên trang Facebook của Ngân 98 sau khi bị bắt

(NLĐO)- Bài viết chỉ trong vòng nửa giờ đã thu hút hơn 15.000 lượt tương tác.

Ngân 98 có 80 sổ đỏ: không gây sốc bằng hành trình phất lên như diều

(NLĐO)- Cư dân mạng đặc biệt quan tâm giá trị mỗi cuốn sổ đỏ trong tổng số 80 cuốn sổ đỏ mà Ngân 98 sở hữu.

lương bằng quang Lương Bằng Quang- Ngân 98 Vụ Ngân 98
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo