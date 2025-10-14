Lương Bằng Quang ra sao trước vụ Ngân 98 bị bắt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lương Bằng Quang ra sao trước vụ Ngân 98 bị bắt?

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang cũng bị công an triệu tập sau khi vợ anh, Ngân 98 bị bắt vì sản xuất hàng giả.

Lương Bằng Quang từng là ngôi sao bởi tài năng

Lương Bằng Quang "hết thời" ăn bám Ngân 98? - Ảnh 1.

Lương Bằng Quang từng là ngôi sao cho đến khi gặp Ngân 98

Nhạc Việt thập niên 90 của thế kỷ trước, Lương Bằng Quang là một ngôi sao vì sở hữu chất giọng lạ cùng khả năng sáng tác hợp thời đại.

Lương Bằng Quang bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2000, anh được biết đến sau khi liên tiếp giành giải "Ca khúc được yêu thích" do khán giả bình chọn trong hai số đầu tiên của chương trình "Bài hát Việt" với hai ca khúc do chính anh sáng tác và biểu diễn. 

Anh cũng từng ba lần giành giải "Nhạc sĩ được yêu thích" của giải Làn Sóng Xanh.

Lương Bằng Quang từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với Yaya Trương Nhi. Cả 2 đường ai nấy đi sau 5 năm gắn bó. Lương Bằng Quang từng chia sẻ lý do khiến cả hai không còn chung đường vì "bận rộn, không còn thời gian quan tâm nhau".

Anh cũng cho rằng bản thân chưa xứng đáng với người yêu. Từ 2016, Lương Bằng Quang yêu Ngân 98. Cả hai cũng đôi lần tan vỡ nhưng cuối cùng lại về bên nhau. Đời tư của cặp đôi tạo ra khá nhiều thị phi. Tháng 7-2024, Lương Bằng Quang và Ngân 98 thông báo đã kết hôn.

Lương Bằng Quang không chỉ là người yêu mà còn đóng vai trò như quản lý cho Ngân 98 khi đi diễn. Nam ca sĩ là người chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống bạn gái đi diễn ở nhiều nơi.

Cả hai còn nhiều lần cùng xuất hiện tại các buổi biểu diễn ở tỉnh. Dù vấp nhiều chỉ trích về phong cách ăn mặc phản cảm và phát ngôn gây sốc, Lương Bằng Quang vẫn công khai bênh vực, cho rằng cả hai chỉ đang sống đúng với cá tính.

Lương Bằng Quang và Ngân 98: bộ đôi "hoàn hảo"

Lương Bằng Quang "hết thời" ăn bám Ngân 98? - Ảnh 2.

Vì tình yêu đời mình, Lương Bằng Quang bất chấp dư luận

Không chỉ có Ngân 98 chăm chỉ phẫu thuật, bản thân nhạc sĩ Lương Bằng Quang cũng từng đập mặt xây lại. 

Sự việc khiến mạng xã hội ồn ào khoảng thời gia dài. Nhiều năm qua, Lương Bằng Quang gần như không ra sản phẩm âm nhạc mới, trong khi Ngân 98 duy trì việc biểu diễn DJ và kinh doanh online.

Vì vậy, Lương Bằng Quang từng bị chỉ trích "hết thời nên ăn bám Ngân 98". Đặc biệt, Lương Bằng Quang ủng hộ bất chấp Ngân 98 trong việc "lột sạch khoe thân" chốn công cộng vấp phải chỉ trích dữ dội. Cả hai còn hợp tác ăn ý trong việc lên mạng kể chuyện đời tư, thậm chí phát ngôn sốc trong những buổi livestream.

Cư dân mạng đào lại câu nói ngôn tình mà Lương Bằng Quang dành cho Ngân 98. Theo đó, Lương Bằng Quang từng nói: "Nếu có kiếp sau, tôi không muốn ở bên Ngân nữa. Tôi sẽ đi trọn vẹn với cô kiếp này, kiếp sau hãy để chúng ta trong một hình hài khác, một sinh vật khác, trải nghiệm một cuộc sống khác, không cần phải quay lại vì lúc đó chúng ta đã biết được hành trình của chúng ta là gì rồi".

Lương Bằng Quang "hết thời" ăn bám Ngân 98? - Ảnh 3.

Lương Bằng Quang- Ngân 98 vốn là một đôi hoàn mỹ

Mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 nắm chặt tay nhau với ánh mắt trìu mến trước khi Ngân bị dẫn vào buồng giam.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 yêu nhau 8 năm, đến năm thứ 7 thì đăng ký kết hôn. Cả hai chụp hàng chục bộ ảnh cưới nhưng chưa một lần tổ chức hôn lễ và Ngân cũng không có ý định sinh con cho chồng.

Tin liên quan

Lương Bằng Quang - Ngân 98... dọn phòng, chà toilet kiếm sống

Lương Bằng Quang - Ngân 98... dọn phòng, chà toilet kiếm sống

(NLĐO) - Đi du lịch rồi bị kẹt lại 4 tháng ở Phú Quốc, cặp đôi Lương Bằng Quang - Ngân 98 phải làm đủ mọi công việc để duy trì cuộc sống

Tài sản của Ngân 98

(NLĐO)- "Nữ hoàng thị phi" Ngân 98 sở hữu khối tài sản khủng, khiến nhiều người ghanh tị và thắc mắc.

'Quanh thông tin Ngân 98' bị bắt: Nhân vật lắm thị phi

(NLĐO)- Thông tin Ngân 98 bị bắt làm dậy sóng cộng đồng mạng.

lương bằng quang Lương Bằng Quang- Ngân 98 Lương Bằng Quang bị triệu tập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo