Lương Bằng Quang ra sao trước vụ Ngân 98 bị bắt?

Nhạc Việt thập niên 90 của thế kỷ trước, Lương Bằng Quang là một ngôi sao vì sở hữu chất giọng lạ cùng khả năng sáng tác hợp thời đại.

Lương Bằng Quang bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2000, anh được biết đến sau khi liên tiếp giành giải "Ca khúc được yêu thích" do khán giả bình chọn trong hai số đầu tiên của chương trình "Bài hát Việt" với hai ca khúc do chính anh sáng tác và biểu diễn.

Anh cũng từng ba lần giành giải "Nhạc sĩ được yêu thích" của giải Làn Sóng Xanh.

Lương Bằng Quang từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với Yaya Trương Nhi. Cả 2 đường ai nấy đi sau 5 năm gắn bó. Lương Bằng Quang từng chia sẻ lý do khiến cả hai không còn chung đường vì "bận rộn, không còn thời gian quan tâm nhau".

Anh cũng cho rằng bản thân chưa xứng đáng với người yêu. Từ 2016, Lương Bằng Quang yêu Ngân 98. Cả hai cũng đôi lần tan vỡ nhưng cuối cùng lại về bên nhau. Đời tư của cặp đôi tạo ra khá nhiều thị phi. Tháng 7-2024, Lương Bằng Quang và Ngân 98 thông báo đã kết hôn.

Lương Bằng Quang không chỉ là người yêu mà còn đóng vai trò như quản lý cho Ngân 98 khi đi diễn. Nam ca sĩ là người chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống bạn gái đi diễn ở nhiều nơi.

Cả hai còn nhiều lần cùng xuất hiện tại các buổi biểu diễn ở tỉnh. Dù vấp nhiều chỉ trích về phong cách ăn mặc phản cảm và phát ngôn gây sốc, Lương Bằng Quang vẫn công khai bênh vực, cho rằng cả hai chỉ đang sống đúng với cá tính.

Không chỉ có Ngân 98 chăm chỉ phẫu thuật, bản thân nhạc sĩ Lương Bằng Quang cũng từng đập mặt xây lại.

Sự việc khiến mạng xã hội ồn ào khoảng thời gia dài. Nhiều năm qua, Lương Bằng Quang gần như không ra sản phẩm âm nhạc mới, trong khi Ngân 98 duy trì việc biểu diễn DJ và kinh doanh online.

Vì vậy, Lương Bằng Quang từng bị chỉ trích "hết thời nên ăn bám Ngân 98". Đặc biệt, Lương Bằng Quang ủng hộ bất chấp Ngân 98 trong việc "lột sạch khoe thân" chốn công cộng vấp phải chỉ trích dữ dội. Cả hai còn hợp tác ăn ý trong việc lên mạng kể chuyện đời tư, thậm chí phát ngôn sốc trong những buổi livestream.

Cư dân mạng đào lại câu nói ngôn tình mà Lương Bằng Quang dành cho Ngân 98. Theo đó, Lương Bằng Quang từng nói: "Nếu có kiếp sau, tôi không muốn ở bên Ngân nữa. Tôi sẽ đi trọn vẹn với cô kiếp này, kiếp sau hãy để chúng ta trong một hình hài khác, một sinh vật khác, trải nghiệm một cuộc sống khác, không cần phải quay lại vì lúc đó chúng ta đã biết được hành trình của chúng ta là gì rồi".

Mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 nắm chặt tay nhau với ánh mắt trìu mến trước khi Ngân bị dẫn vào buồng giam.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 yêu nhau 8 năm, đến năm thứ 7 thì đăng ký kết hôn. Cả hai chụp hàng chục bộ ảnh cưới nhưng chưa một lần tổ chức hôn lễ và Ngân cũng không có ý định sinh con cho chồng.