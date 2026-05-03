Thời sự

Nhìn lại 10 lần tăng lương cơ sở từ năm 2010, tăng mạnh 30% vào năm nào?

Minh Chiến

(NLĐO)- Trong 10 lần lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ năm 2010 đến nay, có năm tăng mạnh tới 30%.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Trong 10 lần lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ năm 2010 đến nay, năm 2024 tăng mạnh nhất, ở mức 30% (Ảnh minh hoạ).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Lần tăng lương cơ sở gần nhất là vào tháng 7-2024, với mức tăng 30%. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên mức 2,34 triệu đồng/tháng. 

Cùng điểm lại 10 lần tăng lương cơ sở gần đây.

Lần 1 (từ 1-5-2010):

Theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung được nâng từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng/tháng, tăng 80.000 đồng (12,3%).

Lần 2 (từ 1-5-2011):

Nghị định 22/2011/NĐ-CP tiếp tục nâng mức lương từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (13,7%). So với lần trước, mức tăng đã nhỉnh hơn.

Lần 3 (từ 1-5-2012):

Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng (26,5%), mức tăng khá mạnh so với các năm trước.

Lần 4 (từ 1-7-2013):

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức 1.150.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (9,5%).

Lần 5 (từ 1-5-2016):

Sau gần 3 năm không điều chỉnh, Nghị định 47/2016/NĐ-CP nâng lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng/tháng, tăng 60.000 đồng (5,2%).

Lần 6 (từ 1-7-2017):

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, lương cơ sở được nâng lên 1,3 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng (7,4%).

Lần 7 (từ 1-7-2018):

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức 1,39 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng (6,9%) so với trước đó.

Lần 8 (từ 1-7-2019):

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (7,2%).

Lần 9 (từ 1-7-2023):

Nghị định 24/2023/NĐ-CP nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng (20,8%).

Lần 10 (từ 1-7-2024):

Gần nhất, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tăng 540.000 đồng (30%) - mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết lương cơ sở được đề xuất tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1-7-2026.

Thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với mức tăng dự kiến 8%, ông Nguyễn Duy Cường cho biết Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày 24-4 vừa rồi, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định. Theo ông Cường, trên cơ sở kết luận thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1-7.

Bộ Nội vụ nói về mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã thông tin về phương án tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Nguồn kinh phí nào để tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7?

(NLĐO)- Dự thảo nghị định của Chính phủ đã nêu rõ các nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Lương cơ sở chưa theo kịp chi tiêu, TP Cần Thơ kiến nghị tăng cao hơn mức 2,53 triệu đồng

(NLĐO)- TP Cần Thơ đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cao hơn mức 2,53 triệu đồng/tháng.

