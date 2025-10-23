Thêm lý do chấm dứt trợ cấp thất nghiệp theo luật mới

Trợ cấp thất nghiệp là một phần của hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, giúp họ đảm bảo một phần thu nhập trong thời gian họ tìm kiếm việc làm mới, giảm thiểu áp lực tài chính và duy trì mức sống cơ bản.

Tuy nhiên, người lao động cần lưu ý với các quy định mới về chấm dứt trợ cấp thất nghiệp khi Luật Việc làm 2025 có hiệu lực.

Người lao động tìm hiểu chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tìm việc làm tại một ngày hội việc làm. Ảnh: Huỳnh Như

Điều 41 Luật này quy định người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, dân quân thường trực

- Hưởng lương hưu hằng tháng

- Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

- Không thông báo việc tìm việc hằng tháng trong 3 tháng liên tiếp

- Ra nước ngoài để định cư

- Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

- Chết

- Bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc

- Bị Tòa tuyên mất tích

- Bị tạm giam, chấp hành án tù

- Theo đề nghị của người lao động.

So với Luật Việc làm hiện hành, Luật Việc làm 2025 đã bổ sung một số lý do cụ thể sẽ chấm dứt trợ cấp thất nghiệp như thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực, đề nghị chấm dứt trợ cấp từ chính người lao động

Nhiều ý kiến kỳ vọng rằng luật mới khi áp dụng sẽ linh hoạt hơn, nhất là việc thông báo việc tìm việc hằng tháng. Theo quy định hiện hành, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải trực tiếp thông báo với cho tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn hoặc bất khả kháng.

Đều này không thuận lợi bởi thực tế có nhiều lý do khiến người lao động bỏ lỡ việc thông báo tìm kiếm việc làm như nuôi con nhỏ, chăm người thân bệnh tật… dẫn đến bị tạm dừng hưởng.

"Luật mới đã bổ sung điều khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều này, vì vậy tôi rất mong sẽ có thêm có các hình thức thông báo tìm kiếm việc làm nhằm tạo thuận lợi cho người lao động, chẳng hạn như thông báo trực tuyến"- chị Trần Thị Thanh Hồng, công nhân tại KCX Tân Thuận, TP HCM cho biết.