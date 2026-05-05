HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lương hưu luôn tăng vượt chỉ số giá tiêu dùng

MAI CHI

(NLĐO)- Những năm qua, lương hưu được điều chỉnh cao hơn đáng kể so với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, vượt lãi suất đầu tư quỹ BHXH

Theo Bộ Nội vụ, Luật BHXH quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Tuy nhiên, giai đoạn 2016- 2025, mức điều chỉnh lương hưu luôn cao hơn đáng kể so với mức tăng của CPI và vượt lãi suất đầu tư quỹ BHXH.

Lương hưu luôn tăng vượt mức tăng chỉ số giá tiêu dùng - Ảnh 1.

10 năm qua, lương hưu luôn tăng vượt mức tăng chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất đầu tư quỹ BHXH

Chẳng hạn, năm 2022, lãi suất đầu tư quỹ BHXH là 4,19%, mức tăng CPI là 2,59% nhưng mức tăng lương hưu là 7,4%; năm 2023, lãi suất đầu tư quỹ BHXH là 4,36%, mức tăng CPI là 3,25%, lương hưu tăng 12,5 và 20,8% (tùy đối tượng); năm 2024, lãi suất đầu tư quỹ BHXH là 3,86%, mức tăng CPI 3,63%, lương hưu tăng lên đến 15%...

Tính cả giai đoạn 2016-2025, tổng mức tăng lương hưu là 71,09%, trong khi tổng mức tăng của CPI là 34,85%; tổng lãi suất đầu tư quỹ BHXH là 67,28%.

Bộ Nội vụ đánh giá việc tăng lương hưu ở mức cao thời gian qua không chỉ không đảm bảo nguyên tắc "đóng - hưởng" của chính sách mà còn ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo cân đối quỹ BHXH trong dài hạn, nhất là khi kết hợp cùng với tác động của việc già hóa dân số khiến số người nghỉ hưu đang có xu hướng gia tăng hằng năm.

Hiện tại tốc độ tăng số chi chế độ (quỹ hưu trí và tử tuất) đã vượt tốc độ tăng thu quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể, số chi chế độ hưu trí và tử tuất của năm 2024 đã gấp 2,63 lần số chi của năm 2016; số thu quỹ hưu trí và tử tuất năm 2024 đã gấp 2,19 lần số thu của năm 2016. Tỉ lệ số chi quỹ trên số thu quỹ đã tăng từ 65,14% của năm 2016 lên 78,37% của năm 2024.

Bảng tổng hợp mức tăng lương hưu, CPI, lãi suất đầu tư quỹ BHXH giai đoạn 2016-2025

Năm

Lãi suất đầu tư quỹ BHXH

Mức tăng của CPI

Mức tăng lương hưu

2016

7,90%

2,66%

0%/8%

2017

7,25%

3,53%

7,44%

2018

6,40%

3,54%

6,92%

2019

5,80%

2,79%

7,19%

2020

5,02%

3,23%

-

2021

4,39%

1,84%

-

2022

4,19%

2,59%

7,40%

2023

4,36%

3,25%

12,5%/20,8%

2024

3,86%

3,63%

15,00%

2025

3,72%

3,31%

-

Mức tăng cả giai đoạn

67,28%

34,85%

71,09%

Tin liên quan

Gián đoạn BHXH tự nguyện, có được đóng bù hưởng lương hưu?

Gián đoạn BHXH tự nguyện, có được đóng bù hưởng lương hưu?

(NLĐO) - Nhiều trường hợp tham gia BHXH tự nguyện muốn đóng bù thời gian gián đoạn hoặc đóng một lần để hưởng lương hưu, song gặp vướng mắc về quy định.

Có thêm "lương hưu thứ hai", an tâm về già

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện, giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập, bên cạnh lương hưu từ BHXH bắt buộc

Chính sách mới giúp người lao động cải thiện lương hưu

(NLĐO) - Từ ngày 10-5, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể nhận lương hưu theo tháng, một lần hoặc kết hợp để tăng thu nhập khi về già.

chỉ số giá tiêu dùng chế độ hưu trí tuổi nghỉ hưu lương hưu tăng lương hưu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo