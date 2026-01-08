HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sở Công Thương TPHCM lên tiếng vụ "đồ hộp Hạ Long"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Tính đến chiều 8-1, đã có 6 hệ thống bán lẻ ở TPHCM rút các sản phẩm đồ hộp Hạ Long xuống kệ và đưa thực phẩm chế biến vào diện kiểm soát chặt.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, cho biết đến 14 giờ ngày 8-1, đã có 6 hệ thống bán lẻ tại TPHCM báo cáo đã xuống kệ các sản phẩm liên quan "đồ hộp Hạ Long" bao gồm: Bách Hóa Xanh, Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Genshai, KingFood Mart. Hệ thống Farmer Market phản hồi chưa bán sản phẩm của thương hiệu này. 

Riêng hệ thống Bách Hóa Xanh có nêu sẽ hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua (nếu có), nhằm đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm.

Sở Công Thương TPHCM lên tiếng vụ "đồ hộp Hạ Long" - Ảnh 1.

Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long bị hạ xuống khỏi kệ của Bách Hóa Xanh

"Từ vụ việc này, chương trình "Tích xanh trách nhiệm" sẽ mở rộng với thực phẩm chế biến. Hiện tại, các hệ thống bán lẻ bắt đầu yêu cầu các nhà cung cấp thực phẩm chế biến tham gia chương trình để nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng" – ông Hùng nêu.

Hiện chương trình Tích xanh trách nhiệm có khoảng 5.000 sản phẩm liên quan đến nhóm thực phẩm tươi sống và 500 nhà cung cấp tại 12 chuỗi siêu thị ở TPHCM, thuộc nhóm thực phẩm tươi sống.

TS Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP HCM, với hơn 10 năm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực thực phẩm, nhìn nhận lâu nay cơ quan quản lý và các chuỗi siêu thị đã tập trung quá nhiều vào sản phẩm tươi sống, trong khi quên mất việc kiểm soát thực phẩm chế biến.

Bởi lẽ, thực phẩm chế biến được cho vào hộp, bao bì nên người ta thường lầm tưởng là nó an toàn nhưng lại quên mất sự cần thiết phải kiểm tra.

"Từ trải nghiệm cá nhân của tôi và đội ngũ khi đến thực tế sản xuất tại nhiều đơn vị chế biến cũng nhận thấy cần phải kiểm tra chặt hơn đối với ngành hàng này. Nếu vấn đề xảy ra ở nhóm thực phẩm chế biến, nguy cơ về chết người hoặc ngộ độc hàng loạt là rất lớn, điều này đã được thấy qua các vụ việc gần đây" – TS Trung nhấn mạnh.

Cục Chăn nuôi và Thú y nói gì về thịt heo bệnh thành sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long?

Cục Chăn nuôi và Thú y nói gì về thịt heo bệnh thành sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long?

(NLĐO) - Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

(NLĐO) - Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật.

"Phù phép" 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh: Đồ hộp Hạ Long có mặt tại hơn 20 chuỗi siêu thị?

(NLĐO) - Central Retail tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị.

