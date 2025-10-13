HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Tạo hình nhân vật Anh Tú Atus, Lương Thế Thành thể hiện trong phim "Hoàng tử quỷ" thuộc về thời kỳ lịch sử Lê Trung Hưng.

“Hoàng tử quỷ" hé lộ dàn cố vấn, giám đốc mỹ thuật, thiết kế phục trang phim

Nhà sản xuất phim "Hoàng tử quỷ" ngày 13-10 tung hình ảnh, video clip hậu trường đầu tiên của phim.

Dù nguyên tác "Lý triều dị truyện" được tác giả Phan Cuồng viết dựa trên bối cảnh thời Lý nhưng ê-kíp "Hoàng tử quỷ" quyết định chọn tái hiện thời kỳ lịch sử Lê Trung Hưng. Trong đó, phục trang là yếu tố được ê-kíp đặc biệt chú trọng để tạo nên không gian văn hóa truyền thống đậm nét, nơi mỗi diễn viên thực sự khoác lên mình ký ức về một triều đại đã qua.

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 1.

Hậu trường phục trang của phim

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 2.

Anh Tú Atus trong vai Thân Đức

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 3.

Lương Thế Thành và tạo hình Lỗ Đạt

Hậu trường của phim

Để chuẩn bị được các bộ trang phục thuộc thời kỳ Lê Trung Hưng cho phim, nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn làm việc chặt chẽ với cố vấn lịch sử Phan Thanh Nam, giám đốc mỹ thuật Duy Văn và thiết kế phục trang Nabongchua.

Cố vấn lịch sử Phan Thanh Nam (nghệ danh Ấm Chè) được biết đến là một họa sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử uy tín. Các tác phẩm và nghiên cứu của anh thu hút đông đảo những người yêu lịch sử, đồng thời, góp phần mang đến góc nhìn đúng về văn hóa - lịch sử Việt Nam cho các bạn trẻ.

"Thời Lê Trung Hưng, lối ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Trong phim, chúng tôi cũng cố gắng khai thác hết các đặc điểm như số lớp quần áo, độ dài của tà áo, kiểu tóc, giày dép. Khi có càng nhiều các chi tiết khác biệt được đưa vào, thì chúng ta sẽ càng thấy rõ yếu tố bản địa trong phim" - cố vấn Phan Thanh Nam cho biết.

Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Đào Trúc Anh... mỗi nhân vật tạo hình khác nhau, được nghiên cứu tỉ mỉ

Theo giám đốc mỹ thuật Duy Văn, phim diễn ra ở hai địa điểm chính - kinh thành và làng Hủi, nên phục trang ở nơi mỗi nhân vật sinh sống cũng có nhiều khác biệt. Anh cho biết: "Đối với người dân kinh thành, họ mặc những chất liệu cao cấp và có nhiều lớp áo hơn, sử dụng dây đeo, mũ lục lăng, mũ chữ đinh. Người trong làng Hủi thì sống trên núi nên có những lớp áo đơn giản hơn để có thể sinh hoạt hằng ngày".

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 4.

Hoàng tử Thân Đức trong hậu trường phim

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 5.

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 6.

Tạo hình một dân làng

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 7.

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 8.

Tạo hình Đào Trúc

Lộ tạo hình Anh Tú Atus, Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ" - Ảnh 9.

Tạo hình Đào Mộng

Thiết kế phục trang Nabongchua hé lộ thêm, chất liệu vải và phom dáng của phục trang còn nói lên địa vị của nhân vật. Nhân vật Thân Đức do Anh Tú Atus đảm nhận diễn xuất có gốc gác là hoàng tử, nên Thân Đức sẽ mặc những trang phục có chất liệu vải mềm mại hơn, trong khi các dân làng mặc đồ thô cứng, mộc mạc.

Nhân vật Đào Trúc Anh của diễn viên Hoàng Linh Chi lại mặc trang phục nhiều màu sắc nhất phim, do đảm nhận công việc của một cô đồng nên cần các chất liệu bay bổng, tạo cảm giác uyển chuyển và thướt tha trong các cảnh nhảy múa, thực hiện nghi lễ cúng bái, trừ tà.

Với các cảnh quay trong hoàng cung, phim có sự xuất hiện của dàn cấm vệ quân mặc bộ giáp sắt với trọng lượng lên đến 20kg, đính kết thủ công từ 400 - 500 thanh kim loại.

Trong tập hậu trường về phục trang, loạt tạo hình của các diễn viên Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Hoàng Linh Chi, Rima Thanh Vy và Huỳnh Thanh Trực đã được giới thiệu.

"Hoàng tử quỷ" lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên "Lý triều dị truyện" của tác giả Phan Cuồng. Đây là tập truyện hư cấu có màu sắc huyền bí, dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

