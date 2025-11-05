HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành

Minh Khuê

(NLĐO) - Anh Tú Atus hóa thân thành hoàng tử Thân Đức còn Lương Thế Thành là trưởng làng Lỗ Đạt trong phim "Hoàng tử quỷ".

Ngày 5-11, nhà sản xuất phim "Hoàng tử quỷ" tung trailer và poster chính thức, giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên hùng hậu cùng câu chuyện quỷ dị.

Trong trailer, Anh Tú Atus điển trai với tạo hình Thân Đức còn Lương Thế Thành tuy hóa thân trưởng làng nhưng vẻ đẹp cũng không kém cạnh.

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 1.

Tạo hình Hoàng tử Thân Đức

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 2.

Thân Đức là phản diện có sức mạnh tà ác từ quỷ dữ

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 3.

Lương Thế Thành vai Lỗ Đạt

Trailer phim

Ngoài hai nhân vật này, phim còn có Hoàng Linh Chi vai cô đồng Đào Trúc Anh và Rima Thanh Vy vai em gái Trúc Anh là Mộng Yên, gã kể chuyện rong Phan Cuồng do Thanh Trực thủ diễn. Mỗi nhân vật mang một biểu cảm căng thẳng, ẩn chứa toan tính riêng.

Hoàng tử Thân Đức vốn là "Ngợm lão tử" - kẻ sinh ra từ lễ hiến tế vong hồn của một thai nhi không được ra đời. Coi Quỷ Xương Cuồng như cha ruột, nên khi lớn lên, Thân Đức đã trốn thoát khỏi lãnh cung, tìm đến làng Hủi và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để triệu hồi cha mình trở về.

Ngôi làng Hủi được ê-kíp dựng mới 100% giữa rừng nguyên sinh ở Đà Lạt. Dựa trên các chất liệu lấy cảm hứng từ thời kỳ lịch sử Lê Trung Hưng, dàn diễn viên có tạo hình cổ trang cầu kỳ và đẹp mắt, chú trọng vào những chi tiết nhỏ như chất liệu, màu sắc trang phục, các phụ kiện, kiểu tóc.

Trong khi đó, trên poster chính thức của phim, nhà sản xuất hé lộ sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh, người vào vai khách mời tên Tuệ Liễu phu nhân. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, Bình Tinh đảm nhận một vai diễn có tính then chốt, bởi Tuệ Liễu phu nhân đã thực hiện nghi lễ rùng rợn để sinh ra Thân Đức - nhân vật trung tâm của phim.

"Hoàng tử quỷ" do Hữu Tấn đạo diễn, lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng. Đây là tập truyện hư cấu có màu sắc huyền bí, dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian. Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người.

Phim ra rạp từ 5-12.

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 4.

Poster phim hé lộ sự tham gia của nghệ sĩ Bình Tinh

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 5.

Một cảnh trong phim

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 6.

Bối cảnh được ê-kíp dựng giữa rừng

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 7.

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 8.

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 9.

Anh Tú Atus đọ độ điển trai với Lương Thế Thành - Ảnh 10.

Tin liên quan

Lương Thế Thành bác tin chia tay Thúy Diễm vì cảnh hôn

Lương Thế Thành bác tin chia tay Thúy Diễm vì cảnh hôn

(NLĐO) - Nam diễn viên Lương Thế Thành viết tâm thư dài phản bác tin đồn chia tay vợ Thúy Diễm do cô cùng bạn diễn hôn trên sân khấu.

Anh Tú Atus "mặc" long bào, quỷ dị ghê rợn

(NLĐO) - Poster đầu tiên của phim điện ảnh "Hoàng tử quỷ" được nhà sản xuất tung ra ngày 6-10. Anh Tú Atus gây sốt với vai Hoàng tử Thân Đức.

Bộ ba hài hước Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội

(NLĐO) - Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa được mời lồng tiếng Việt cho phim Thái Lan "Sư thầy gặp sư lầy" (tựa tiếng Anh: Will you marry monk).

