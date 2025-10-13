HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TP HCM đề xuất nâng vùng lương tối thiểu cho 6 xã và 1 đặc khu

Huỳnh Như

(NLĐO) - Việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để các địa phương chủ động trong công tác quản lý

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với 6 xã và đặc khu Côn Đảo - những khu vực mới sáp nhập vào TP HCM.

TP HCM đề xuất nâng vùng lương tối thiểu cho 6 xã và 1 đặc khu - Ảnh 1.

Thay đổi phân vùng không có nghĩa doanh nghiệp phải đồng loạt tăng lương

Theo đề xuất, các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo (thuộc TP HCM mới) sẽ được điều chỉnh từ vùng III lên vùng II, riêng Côn Đảo được xếp vào vùng II (đặc thù) do chi phí sinh hoạt cao.

UBND TP HCM cho rằng việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để các địa phương chủ động trong công tác quản lý, hoạch định chính sách tiền lương.

Tuy nhiên, thành phố cũng lưu ý: việc thay đổi phân vùng không có nghĩa doanh nghiệp phải đồng loạt tăng lương. Việc điều chỉnh lương cụ thể vẫn dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và tình hình sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Trước đó, LĐLĐ TP HCM đã kiến nghị nguyên tắc khi xây dựng nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 là: "Các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá một phân vùng". Theo đó, các xã, phường và đặc khu giáp ranh vùng I cần được điều chỉnh từ vùng III lên vùng II.

TP HCM đề xuất nâng vùng lương tối thiểu cho 6 xã và 1 đặc khu - Ảnh 2.

TP HCM đề xuất nâng lương tối thiểu cho 6 xã và 1 đặc khu

Kết quả lấy ý kiến của Sở Nội vụ TP HCM cho thấy cả 6 xã được đề xuất điều chỉnh đều thống nhất với phương án nâng vùng. Riêng UBND đặc khu Côn Đảo ghi nhận 42/56 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đồng thuận nâng lên vùng II, số còn lại đề nghị vùng I.

Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM (HEPZA) cũng tán thành đề xuất, song cho rằng dự thảo nghị định cần quy định rõ điều khoản chuyển tiếp để tránh chênh lệch lớn về tiền lương giữa các khu vực sau sắp xếp.

Hiện trong Khu Công nghiệp Châu Đức, có các xã Nghĩa Thành và Ngãi Giao (được đề xuất vùng II), xã Châu Pha và phường Tân Thành (thuộc vùng I). Theo quy định, doanh nghiệp trong khu có nhiều mức lương tối thiểu khác nhau sẽ phải áp dụng mức cao nhất (vùng I) – điều này có thể tạo áp lực chi phí cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI-HCM) cũng ủng hộ chủ trương cập nhật phân vùng lương tối thiểu, nhưng lưu ý cần có căn cứ định lượng rõ ràng, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp và hài hòa lợi ích giữa các bên.

TP HCM lao động Bộ Nội vụ lương tối thiểu nâng lương tối thiểu
