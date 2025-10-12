Lướt web trong toilet - thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lướt web trong toilet - thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ

N.Dung

(NLĐO) - Thói quen xem điện thoại khi đi vệ sinh làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ và rối loạn đại tiện, đang ngày càng phổ biến ở giới trẻ và dân văn phòng.

Các bệnh lý vùng hậu môn - trực tràng như trĩ, táo bón, mất phản xạ đại tiện… ngày càng phổ biến, chiếm khoảng 20-30% trong các bệnh lý tiêu hóa. Đáng lo ngại, bệnh có xu hướng trẻ hóa nhanh, đặc biệt ở nhân viên văn phòng và giới trẻ.

PGS-TS Lê Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam, cho biết tại Hội nghị Khoa học hậu môn - trực tràng toàn quốc, ngày 11-10.

img

PGS Lê Mạnh Cường cho biết bệnh lý hậu môn- trực tràng ngày càng gặp nhiều ở người trẻ

Theo PGS Cường, nguyên nhân chính là thói quen ăn uống thất thường, ăn nhanh, dùng nhiều đồ cay nóng, ít vận động và ngồi lâu khi đi vệ sinh, nhất là do "ôm điện thoại trong toilet".

Trước đây, các trường hợp mắc bệnh trĩ nặng ở trẻ em và thanh thiếu niên rất hiếm gặp, nhưng hiện nay, nhiều trẻ chỉ mới 10-12 tuổi đã bị trĩ độ 4, mức độ mà ngay cả người lớn cũng cần chỉ định phẫu thuật.

Cùng với đó, tình trạng rối loạn đại tiện ở người trẻ ngày càng phổ biến, do thói quen nhịn đi tiêu hoặc mải mê lướt web, xem điện thoại khi vào nhà vệ sinh, khiến phản xạ đại tiện bị rối loạn và dẫn đến các bệnh lý vùng hậu môn - trực tràng.

Theo PGS Cường, thói quen nhịn đi đại tiện, ngồi lâu trong toilet hoặc tự điều trị theo mạng có thể dẫn đến mất phản xạ đại tiện, hoại tử, nhiễm trùng ống hậu môn, thậm chí phải can thiệp phẫu thuật. "Bệnh trĩ không quá phức tạp nhưng điều trị sai cách, lạm dụng phẫu thuật có thể để lại hậu quả nghiêm trọng"- ông cảnh báo.

Hiện nay, nhiều bệnh viện đã kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh trĩ và các bệnh lý hậu môn - trực tràng, giúp giảm đau, hạn chế tái phát. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể được dùng thuốc Đông y dạng sắc, ngâm hoặc chế phẩm hỗ trợ phục hồi, tránh biến chứng.

img

Điều trị bệnh nhân bị bệnh lý hậu môn, trực tràng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

PGS Cường khuyến cáo, người dân không nên tự điều trị hoặc tin theo các quảng cáo "thần dược", "mổ trĩ không đau", "chữa khỏi bệnh trĩ"…, thay vào đó cần khám đúng chuyên khoa. Quan trọng nhất là duy trì thói quen đại tiện đều đặn, không ngồi lâu, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước và vận động thường xuyên để phòng ngừa bệnh hiệu quả.

Hội nghị Khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội – Phân hiệu Thanh Hóa với chủ đề "Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý hậu môn - trực tràng: Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền". Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, quy tụ nhiều báo cáo có giá trị thực tiễn, phản ánh xu hướng hiện đại hóa trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý trĩ.

Các diễn giả đến từ các bệnh viện và trung tâm phẫu thuật tiêu hóa lớn chia sẻ kết quả mới nhất về ứng dụng laser, kỹ thuật triệt mạch và phẫu thuật bảo tồn mô, hướng tới mục tiêu giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Theo PGS Cường, chuyên ngành hậu môn, trực tràng Việt Nam đã phát triển mạnh cả về chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vẫn còn những sai sót trong chẩn đoán, điều trị, để lại biến chứng, di chứng ảnh hưởng sức khỏe người bệnh. Từ đó, đặt ra yêu cầu tăng cường kết hợp y học hiện đại - cổ truyền và thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo phương pháp điều trị mới mang dấu ấn Việt Nam.

Tin liên quan

Nhiều người trẻ mắc bệnh trĩ vì lý do này

Nhiều người trẻ mắc bệnh trĩ vì lý do này

(NLĐO) - Bệnh trĩ có xu hướng trẻ hóa, trong đó nhiều người trẻ mắc bệnh do lối sống và thói quen vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại, đọc truyện, chơi game...

Ăn gì để bệnh trĩ bớt "hành"?

Bạn đọc Nguyễn P.P (nguyenvanp....@yahoo.com.vn) hỏi: Tôi đã điều trị bệnh trĩ một thời gian dài và nghe nói một số loại rau như diếp cá giúp bệnh bớt nặng. Tôi có nên thử không?

Bệnh lý trực tràng thường khiến cơ thể khó chịu, lo âu

(NLĐO) - Các bệnh lý về hậu môn trực tràng đang có xu hướng gia tăng và trẻ hoá. Bệnh thường gây đau nhức, khó chịu, lo âu cho người bệnh

Y học cổ truyền trực tràng táo bón hậu môn bệnh trĩ mổ trĩ bệnh lý vùng hậu môn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo