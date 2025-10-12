Lướt web trong toilet - thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ

Các bệnh lý vùng hậu môn - trực tràng như trĩ, táo bón, mất phản xạ đại tiện… ngày càng phổ biến, chiếm khoảng 20-30% trong các bệnh lý tiêu hóa. Đáng lo ngại, bệnh có xu hướng trẻ hóa nhanh, đặc biệt ở nhân viên văn phòng và giới trẻ.

PGS-TS Lê Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam, cho biết tại Hội nghị Khoa học hậu môn - trực tràng toàn quốc, ngày 11-10.

PGS Lê Mạnh Cường cho biết bệnh lý hậu môn- trực tràng ngày càng gặp nhiều ở người trẻ

Theo PGS Cường, nguyên nhân chính là thói quen ăn uống thất thường, ăn nhanh, dùng nhiều đồ cay nóng, ít vận động và ngồi lâu khi đi vệ sinh, nhất là do "ôm điện thoại trong toilet".

Trước đây, các trường hợp mắc bệnh trĩ nặng ở trẻ em và thanh thiếu niên rất hiếm gặp, nhưng hiện nay, nhiều trẻ chỉ mới 10-12 tuổi đã bị trĩ độ 4, mức độ mà ngay cả người lớn cũng cần chỉ định phẫu thuật.

Cùng với đó, tình trạng rối loạn đại tiện ở người trẻ ngày càng phổ biến, do thói quen nhịn đi tiêu hoặc mải mê lướt web, xem điện thoại khi vào nhà vệ sinh, khiến phản xạ đại tiện bị rối loạn và dẫn đến các bệnh lý vùng hậu môn - trực tràng.

Theo PGS Cường, thói quen nhịn đi đại tiện, ngồi lâu trong toilet hoặc tự điều trị theo mạng có thể dẫn đến mất phản xạ đại tiện, hoại tử, nhiễm trùng ống hậu môn, thậm chí phải can thiệp phẫu thuật. "Bệnh trĩ không quá phức tạp nhưng điều trị sai cách, lạm dụng phẫu thuật có thể để lại hậu quả nghiêm trọng"- ông cảnh báo.

Hiện nay, nhiều bệnh viện đã kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh trĩ và các bệnh lý hậu môn - trực tràng, giúp giảm đau, hạn chế tái phát. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể được dùng thuốc Đông y dạng sắc, ngâm hoặc chế phẩm hỗ trợ phục hồi, tránh biến chứng.

Điều trị bệnh nhân bị bệnh lý hậu môn, trực tràng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

PGS Cường khuyến cáo, người dân không nên tự điều trị hoặc tin theo các quảng cáo "thần dược", "mổ trĩ không đau", "chữa khỏi bệnh trĩ"…, thay vào đó cần khám đúng chuyên khoa. Quan trọng nhất là duy trì thói quen đại tiện đều đặn, không ngồi lâu, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước và vận động thường xuyên để phòng ngừa bệnh hiệu quả.