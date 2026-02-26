HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi "hôn bạn diễn nam" kém gần 50 tuổi

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 76 tuổi, vào vai cô gái trẻ trong phim ngắn "Cẩm tú an nhiên" và gây tranh luận vì màn hôn nam diễn viên trẻ.

Lưu Hiểu Khánh đóng vai người thợ thêu đang ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp, có một cảnh hôn thắm thiết cùng vai diễn do nam diễn viên trẻ Kim Gia thực hiện. Cảnh hôn do Lưu Hiểu Khánh tự thân thực hiện cùng bạn diễn, không nhờ diễn viên đóng thế.

Dù Kim Gia chỉ là vai phụ nhưng cảnh hôn giữa một nữ diễn viên 76 tuổi và nam diễn viên chỉ 30 tuổi dưới gốc đào đã ngay lập tức thành đề tài tranh luận trái chiều.

Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi hôn nam diễn viên kém gần 50 tuổi - Ảnh 1.

Lưu Hiểu Khánh và Kim Gia chênh lệch nhau gần 50 tuổi

Cảnh hôn gây sốc

Nhiều khán giả cho rằng dù cố gắng trang điểm, sử dụng kỹ xảo để trẻ hóa thì thực tế Lưu Hiểu Khánh cũng đã quá cao tuổi, nhiều dấu vết thời gian trên mặt, không hòa hợp được với Kim Gia. Họ chê nụ hôn của cả hai gượng gạo, giống như bà hôn cháu mà không tạo được cảm giác hai người trẻ đang yêu nhau.

Thậm chí, một bình luận còn cho rằng việc Kim Gia phải hôn Lưu Hiểu Khánh là "tai nạn nghề nghiệp".

Một số người hâm mộ của Lưu Hiểu Khánh thì bênh vực bà, cho rằng bà trẻ trung nhiều so với tuổi nên khi thể hiện những vai này không quá chênh lệch với bạn diễn nam. Những kinh nghiệm nghề nghiệp đã có của Lưu Hiểu Khánh sẽ giúp hỗ trợ thêm cho bạn diễn trẻ, mang đến những bài học thực tế không dễ có được.

Điều đáng chú ý, diễn viên Kim Gia sau đó đã nhấn nút thích bình luận cho rằng hôn Lưu Hiểu Khánh là "tai nạn nghề nghiệp" dẫn đến tranh luận bùng nổ. Nam diễn viên này bên cạnh những lời động viên, ủng hộ cũng nhận những bình luận chỉ trích không tôn trọng "tiền bối", muốn mượn lùm xùm để kiếm danh tiếng, nhiệt độ…

Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi hôn nam diễn viên kém gần 50 tuổi - Ảnh 2.

Lưu Hiểu Khánh được cho là đã trang điểm, sử dụng kỹ xảo quá đà để làn da mịn màng, trẻ trung

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh "cưa sừng làm nghé". Song song với "Cẩm tú an nhiên", Lưu Hiểu Khánh cũng đang quay phim ngắn "Huyền thoại võ tắc thiên". Trong phim này, bà cũng hóa thân nhân vật từ lúc 14 tuổi đến khi về già.

Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi hôn nam diễn viên kém gần 50 tuổi - Ảnh 3.

tranh luận trái chiều phim ngắn Lưu Hiểu Khánh Cẩm tú an nhiên cảnh hôn gây sốc
