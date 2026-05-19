Lưu ý đặc biệt khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc từ ngày mai, 20-5

Ngày 19-5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đoạn Km104+063 – Km104+163, Km105+710 – Km105+790 Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc) trong thời gian thi công xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đèo này.



Từ ngày mai, đèo Bảo Lộc sẽ cấm lưu thông theo từng khung giờ.

Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông qua 3 đoạn trên theo từng đợt, mỗi đợt không quá 15 phút, nằm trong khung giờ từ sáng đến trưa; bắt đầu từ ngày 20-5-2026 đến 25-6-2026.

Cụ thể khung giờ cấm đường như sau: 6 giờ - 6 giờ 15 phút; 6 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút; 7 giờ - 7 giờ 15 phút; 9 giờ - 9 giờ 15 phút; 9 giờ 30 phút – 9 giờ 45 phút; 12 giờ - 12 giờ 15 phút; 12 giờ 30 phút – 12 giờ 45 phút.

Sở Xây dựng cũng cho biết thời gian cấm đường nêu trên là thời gian dự kiến và có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình lưu lượng phương tiện thực tế, điều kiện hiện trường và yêu cầu tổ chức thi công tại từng thời điểm nhằm đảm bảo lưu thông an toàn, hạn chế tối đa ùn tắc kéo dài.

Ngoài các khung thời gian cấm đường hoàn toàn nêu trên, nhà thầu sẽ tổ chức thi công chiếm một làn đường từ 21 giờ đến 14 giờ ngày hôm sau nên chỉ cho phép các phương tiện lưu thông trên một làn đường còn lại (bên phải tuyến). Còn từ 14 giờ đến 21 giờ hàng ngày, các phương tiện lưu thông bình thường trên 2 làn đường.