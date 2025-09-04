HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lý do 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam

Trần Thường

(NLĐO) – 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi có hành vi tiêu thụ hàng trăm củ sâm Ngọc Linh do người khác trộm cắp đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam.

Ngày 4-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Liễu (SN 1987) và A Phiện (SN 2001, cùng trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lý do 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam- Ảnh 1.

A Phiện và Đào Thị Liễu bị khởi tố bị can (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Từ quá trình đấu tranh mở rộng vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại thôn 2, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng ngày 13-8, Công an xã Trà Linh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ hành vi tiêu thụ của Liễu và Phiện.

Kết quả điều tra xác định, ngày 13-8, nhóm đối tượng A Phanh, A Đoàn (cùng SN 2007) và A Ghin (SN 2004; cùng trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) đã trộm 273 củ Sâm Ngọc Linh (khoảng 7 kg) tại xã Trà Linh. Sau khi trộm được, các đối tượng mang 108 củ bán cho Đào Thị Liễu và 165 củ nhờ A Phiện tiêu thụ.

Mặc dù biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì lòng tham và lợi nhuận trước mắt, cả hai vẫn bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính.

Tin liên quan

Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng

Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Lực lượng Công an TP Đà Nẵng làm rõ nhóm đối tượng trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đấu giá thành công lô cát nạo vét "khủng" ở Đà Nẵng, thu về 49 tỉ đồng

(NLĐO) - Một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM đã đấu giá trúng 2 lô cát nạo vét tại Đà Nẵng với số tiền trúng đấu giá hơn 49 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Sau đăng ký thành lập doanh nghiệp, người dân phản ánh nhận loạt cuộc gọi "lạ"

(NLĐO) - Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, không cử công chức liên hệ doanh nghiệp qua điện thoại hay mạng xã hội

tỉnh Quảng Ngãi Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can trộm cắp tài sản sâm ngọc linh trộm sâm ngọc linh
