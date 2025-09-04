Lý do 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam

Ngày 4-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Liễu (SN 1987) và A Phiện (SN 2001, cùng trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

A Phiện và Đào Thị Liễu bị khởi tố bị can (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Từ quá trình đấu tranh mở rộng vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại thôn 2, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng ngày 13-8, Công an xã Trà Linh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ hành vi tiêu thụ của Liễu và Phiện.

Kết quả điều tra xác định, ngày 13-8, nhóm đối tượng A Phanh, A Đoàn (cùng SN 2007) và A Ghin (SN 2004; cùng trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) đã trộm 273 củ Sâm Ngọc Linh (khoảng 7 kg) tại xã Trà Linh. Sau khi trộm được, các đối tượng mang 108 củ bán cho Đào Thị Liễu và 165 củ nhờ A Phiện tiêu thụ.

Mặc dù biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì lòng tham và lợi nhuận trước mắt, cả hai vẫn bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính.