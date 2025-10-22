Điều tra vụ hai người đánh nhau ở trung tâm TP HCM

Ngày 22-10, Công an phường Bến Thành (TP HCM) cho biết đã lập hồ sơ xử lý vụ 2 người đánh nhau ở Bùi Viện vào tối 20-10.

Công an phường Bến Thành làm việc với 2 người.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 20-10, anh N. (45 tuổi) và T. (33 tuổi) bất ngờ xảy ra xô xát, cãi vã do dừng xe giữa đường tại khu vực phố Bùi Viện, phường Bến Thành. Hai bên sau đó lao vào đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, thu hút đông người hiếu kỳ theo dõi.

Phát hiện vụ việc, Công an phường Bến Thành có mặt ngăn chặn, đưa các bên về trụ sở để làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Bước đầu, cơ quan công an đánh giá vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" được quy định tại điều 134 và tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an phường Bến Thành cho biết chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Gây rối trật tự công cộng".

Do đó, khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột, hãy bình tĩnh trao đổi, nhờ chính quyền hoặc Công an địa phương can thiệp. Tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra.