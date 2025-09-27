HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lý do 4 thuyền trưởng ở TP HCM bị xử phạt 877 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - 4 thuyền trưởng tàu cá TP HCM bị Bộ đội biên phòng Quảng Trị xử phạt tổng cộng gần 877 triệu đồng, đồng thời tịch thu hơn 4.500 lít dầu DO.

VIDEO: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xử phạt 4 thuyền trưởng tàu cá TP HCM tổng cộng gần 877 triệu đồng

Ngày 27-9, Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị - ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Phố (tàu cá BV-92476. TS), Bùi Vinh Quang (tàu cá BV-92475.TS), Mai Vân (tàu cá BV-92997.TS) và Phạm Văn Tuấn (tàu cá BV-90454.TS). Tất cả đều trú ở TP HCM.

Các thuyền trưởng nói trên bị phạt do có nhiều hành vi vi phạm như: vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng, chứng chỉ; không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng; vận chuyển dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổng số tiền xử phạt gần 876,75 triệu đồng và tịch thu 4.594 lít dầu DO.

Trước đó, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp Hải đoàn 38/BĐBP phát hiện, điều tra và xác minh các vi phạm của 4 tàu cá ở TP HCM có hành vi vi phạm về IUU.

Lý do 4 thuyền trưởng ở TP HCM bị xử phạt 877 triệu đồng - Ảnh 1.

Cán bộ BĐBP Quảng Trị làm việc với các thuyền trưởng.

Lý do 4 thuyền trưởng ở TP HCM bị xử phạt 877 triệu đồng - Ảnh 2.

Các thuyền trưởng ký biên bản vi phạm hành chính

Lý do 4 thuyền trưởng ở TP HCM bị xử phạt 877 triệu đồng - Ảnh 3.

Các tàu vi phạm neo tại âu thuyền Bắc Trạch, Quảng Trị

Theo BĐBP Quảng Trị, việc xử lý nghiêm góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, xây dựng môi trường khai thác thủy sản an toàn, bền vững. 

Đây cũng là thông điệp về quyết tâm của Việt Nam trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

