Lý do 63 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau khi dùng suất ăn miễn phí

Ngày 5-5, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm.

Theo nhận định của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cấp tính, xảy ra trong thời gian ngắn và liên quan bữa ăn tại trường. Thực phẩm nghi ngờ là cơm chiên với bằng chứng dịch tễ rõ ràng. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở khẳng định bằng xét nghiệm vì không còn thực phẩm thừa, không có mẫu lưu và mẫu bệnh phẩm.

"Nguyên nhân ngộ độc có thể liên quan đến việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn. Cụ thể, quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại cơ sở chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh; nguyên liệu sau sơ chế để ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài, từ đó tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh độc tố phát triển" – báo cáo nêu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 24-4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau đã mua 390 suất ăn miễn phí gồm: cơm chiên dương châu; bánh mì thịt heo quay; bánh bao chiên và xôi mặn để phát cho các em học sinh Trường Tiểu học Nhụy Cầm. Trong đó, 378 học sinh đã sử dụng suất ăn miễn phí trên.

Không lâu sau khi ăn, 63 học sinh đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, nhức đầu… nên được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân điều trị.



