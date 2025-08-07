Lý do bất ngờ khiến bạn dễ bị máu nhiễm mỡ tấn công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lý do bất ngờ khiến bạn dễ bị máu nhiễm mỡ tấn công

Anh Thư

(NLĐO) - Máu nhiễm mỡ không chỉ do ăn quá nhiều một số thực phẩm. Ăn thiếu một thứ cũng làm tăng rủi ro mắc và tử vong liên quan đến tình trạng này.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Journal of Health, Population, and Nutrition chỉ ra rằng việc thiếu đi một chất có nhiều trong bơ, chuối, ca cao, cá béo... và nhiều thực phẩm khác có thể là nguyên nhân khiến tình trạng máu nhiễm mỡ dễ tấn công bạn.

Lý do bất ngờ khiến bạn dễ bị máu nhiễm mỡ tấn công- Ảnh 1.

Thường xuyên ăn các thực phẩm giàu ma-giê góp phần giúp bạn đẩy lùi máu nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News-Medical, máu nhiễm mỡ - tức tăng lipid máu - đặc trưng bởi các chỉ số như cholesterol toàn phần, cholesterol xấu LDL, triglyceride... trong máu cao bất thường.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng máu nhiễm mỡ không được kiểm soát làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, cũng như thúc đẩy các vấn đề tim mạch nghiêm trọng khác.

Thiếu ma-giê, một vi chất quan trọng với sức khỏe, từ lâu được biết đến là làm tăng nguy cơ về tim mạch, chuyển hóa nói chung.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả từ Bệnh viện Đồng Tế trực thuộc Đại học Đồng Tế (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của gần 12.600 người, độ tuổi trung bình là 50, thời gian theo dõi trung bình gần 10 năm.

Trong đó, khoảng 9.300 người nạp nhiều ma-giê từ bữa ăn, 2.200 người ở mức trung bình và 1.100 người thiếu ma-giê.

Có tổng cộng 2.160 người đã tử vong trong thời gian được theo dõi, bao gồm 593 ca do bệnh tim mạch.

Đáng chú ý, những người thiếu ma-giê có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ trong thời gian theo dõi cao hơn hẳn, đồng thời cũng tăng nguy cơ tử vong.

Kết quả phân tích cho thấy so với người ăn nhiều ma-giê, người ăn thiếu có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân trong thời gian theo dõi tăng 1,5 lần, riêng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch - nhóm bệnh được thúc đẩy bởi máu nhiễm mỡ - tăng 2,21 lần.

Kết quả này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của ma-giê trong chế độ ăn. Và nếu như chỉ số mỡ máu của bạn bất ổn khi xét nghiệm định kỳ, nên lưu ý xem mình có ăn thiếu chất này không.

Một số nguồn ma-giê dễ tìm bao gồm các loại hạt (ví dụ hạt bí, hạt điều, hạt hạnh nhân, mè, hạt chia...), đậu (đậu đen, đậu nành, đậu lăng... hay sản phẩm từ đậu như đậu hũ), các loại rau màu xanh lá đậm, ca cao/chocolate đen, bơ, chuối, đu đủ, cá béo (tức cá dầu, như cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu...), ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch...).

Tin liên quan

Ăn tiện lợi theo cách này, giảm cân nhanh gấp đôi

Ăn tiện lợi theo cách này, giảm cân nhanh gấp đôi

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Anh đã chỉ ra cách thức đơn giản để những người bận rộn cũng dễ dàng giảm cân.

Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn quả nho?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy quả nho nên được đưa vào danh sách "siêu thực phẩm".

Hay dùng sản phẩm "ăn kiêng" này, nguy cơ tiểu đường tăng 38%

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 36.000 người Úc ủng hộ lời cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng đường ăn kiêng có thể gây tiểu đường type 2.

máu nhiễm mỡ bệnh tim mạch cholesterol đột quỵ ma-giê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo