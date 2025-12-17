Lý do bầu trời TPHCM sáng nay mờ đục khác thường

Sáng nay, 17-12, người dân TPHCM cảm nhận rõ không gian nhiều sương, bầu trời phủ một màu xám nhạt.

Bầu trời phủ một lớp sương mù màu xám nhạt ở TPHCM sáng nay

Nguyên nhân chính

Theo phân tích từ ứng dụng Meteo Việt thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện tượng này không bất thường, có nguyên nhân chính đến từ độ ẩm không khí tăng cao, đạt ngưỡng bão hòa 100%.

Khi độ ẩm đạt mức tối đa, hơi nước trong không khí rất dễ ngưng tụ thành những hạt nước li ti lơ lửng, tạo nên sương mù và sương giăng vào buổi sáng sớm. Lớp sương này che khuất ánh nắng mặt trời, làm giảm cường độ chiếu sáng và khiến bầu trời trông mờ đục, kém quang đãng dù thực tế vẫn có nắng yếu phía trên.

Đáng chú ý, chỉ số tia UV sáng nay ở mức rất thấp (0.0), cho thấy ánh nắng chưa đủ mạnh để xua tan lớp sương ẩm dày đặc. Điều này càng củng cố nhận định rằng không khí trong buổi sáng còn ẩm ướt và mờ ảo.

Người dân TPHCM cảm nhận rõ bầu trời khác thường ở TPHCM sáng nay

Theo dự báo, tình trạng độ ẩm cao kèm sương mù vào sáng sớm có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay và có thể tiếp diễn vào sáng sớm ngày mai (18-12). Trong những ngày tới, độ ẩm được dự báo sẽ giảm dần, ban ngày trời có xu hướng quang đãng hơn.

Cùng với hiện tượng sương mù, chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay được ghi nhận ở mức trung bình:

Chỉ số AQI tổng thể: 71 – mức "Trung bình" (Unhealthy for Sensitive Groups theo thang đo quốc tế), có thể ảnh hưởng đến nhóm nhạy cảm.

Bụi mịn PM2.5: 71 AQI, tương đương 21 µg/m³ – mức có thể gây tác động đến sức khỏe người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp.

Bụi PM10: 37 AQI, tương đương 32 µg/m³ – mức vừa phải.

Lớp sương mù có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay và có thể tiếp diễn vào sáng sớm ngày mai

Nhiều khuyến cáo quan trọng

Về giao thông, sương mù buổi sáng có thể làm giảm tầm nhìn. Người dân khi di chuyển nên đi chậm, bật đèn chiếu gần và giữ khoảng cách an toàn.

Về sức khỏe, độ ẩm cao dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Người có bệnh hô hấp, tim mạch nên hạn chế ra ngoài lúc sương mù dày, đeo khẩu trang khi cần thiết.

Về sinh hoạt, không khí ẩm có thể khiến đồ đạc dễ ẩm mốc, người dân nên giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng máy hút ẩm nếu cần.

Người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và chất lượng không khí. Nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, ngứa cổ hay mệt mỏi, nên giảm hoạt động ngoài trời và tìm đến môi trường không khí trong lành hơn.