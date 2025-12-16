HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-12: TPHCM ngày nắng, UV khá cao

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng, mưa nhẹ vài nơi ở miền Tây; chỉ số UV ở mức trung bình đến cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 16-12 tại các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, ban ngày nắng; ban đêm có mưa vài nơi, chủ yếu ở khu vực miền Tây. Riêng TPHCM đêm không mưa. Gió mùa Đông Bắc hoạt động ở cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, một số nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-12: TPHCM ngày nắng, UV khá cao - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, độ ẩm không khí trung bình trong ngày ở mức 70-80%, tạo cảm giác tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, chỉ số tia UV đạt mức trung bình đến cao (khoảng mức 6-7), khiến nắng vào giữa trưa vẫn khá gay gắt.

Người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài bằng cách sử dụng kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm.

Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-3 m.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-12: TPHCM ngày nắng, UV khá cao - Ảnh 2.

TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường ở TP HCM xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 19-11, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trung tâm phát đi cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Dự báo thời tiết hôm nay, 15-12: Nam Bộ ngày nắng, có nơi mưa nhẹ cuối ngày

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ chủ yếu có nắng, không quá gay gắt; khả năng mưa dông xuất hiện vào chiều tối, phổ biến ở miền Tây.

