Dự báo thời tiết hôm nay, 16-12: TPHCM ngày nắng, UV khá cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 16-12 tại các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, ban ngày nắng; ban đêm có mưa vài nơi, chủ yếu ở khu vực miền Tây. Riêng TPHCM đêm không mưa. Gió mùa Đông Bắc hoạt động ở cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, một số nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, độ ẩm không khí trung bình trong ngày ở mức 70-80%, tạo cảm giác tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, chỉ số tia UV đạt mức trung bình đến cao (khoảng mức 6-7), khiến nắng vào giữa trưa vẫn khá gay gắt.

Người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài bằng cách sử dụng kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm.

Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-3 m.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.