Dự báo thời tiết hôm nay, 17-12: Bầu trời TPHCM âm u trong lớp mù dày đặc

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, ngày 17-12 tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến trời nhiều mây vào sáng sớm và chiều tối. Giữa trưa và đầu giờ chiều trời có nắng, tuy nhiên có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều muộn hoặc tối.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có mưa nhẹ vào cuối ngày

Ngoài ra, độ ẩm không khí trung bình khoảng 70-85%, khá cao, tạo cảm giác oi bức nhẹ vào giữa ngày. Chỉ số UV hôm nay dự kiến ở mức 4 (mức trung bình).

Cơ quan dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân nên chuẩn bị ô dù hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt là nếu có lịch trình di chuyển vào cuối ngày. Ban ngày trời nắng có thể khá oi bức, cần uống đủ nước và hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt nhất.

Còn thời tiết trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.