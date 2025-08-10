HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phương Ly vừa làm một điều không thể tin nổi tại "Em xinh say hi"

Thùy Trang

(NLĐO) - Phương Ly lột xác hoàn toàn khi lần đầu tiên hát ballad theo cách không thể mãn nhãn hơn.

Phương Ly “Lột xác” cảm xúc: 1 bài ballad "mưa gây bão", chinh phục mọi trái tim!

Phương Ly vừa làm một điều không thể tin nổi tại Em xinh say hi - Ảnh 1.

Phương Ly vừa làm một điều không thể tin nổi tại "Em xinh say hi"

Phương Ly đã lột xác hoàn toàn khi lần đầu tiên hát ballad với ca khúc "Cứ đổ tại cơn mưa" - một thử thách mà ít ai dám thực hiện. Quá khác biệt so với phong cách tươi sáng, R&B hay pop hiện đại mà khán giả đã quen thuộc, lần này, cô không cần vũ đạo hay hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Cô chỉ cần đứng đó, hát và để âm nhạc dẫn lối.

Dàn nhạc dây La'chestra 50 người hòa quyện với từng câu hát của Phương Ly tạo nên một không gian ngập tràn cảm xúc. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng, du dương, khiến người nghe như lạc vào một cơn mưa, không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Và khoảnh khắc kết thúc, khi pháo giấy bay lên và những chiếc dù bung ra, tái hiện đúng hình ảnh cơn mưa trong bài hát, mọi thứ như vỡ òa, để lại dấu ấn không thể phai mờ.

Châu Bùi, Vũ Thảo My, 52Hz và Orange: cháy hết mình với “Cứ đổ tại cơn mưa”!

Phương Ly vừa làm một điều không thể tin nổi tại Em xinh say hi - Ảnh 2.

Cứ đổ tại cơn mưa thu hút khán giả

Nhưng không chỉ có Phương Ly - sự thành công này là kết quả của một sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành viên trong team. Châu Bùi, với những nốt highnote đầy thử thách, đã mang đến một sắc thái khác cho ca khúc, tạo nên những khoảnh khắc cao trào không thể quên.

Vũ Thảo My, với khả năng hát và lên nốt cao tuyệt vời, đã làm chủ sân khấu bằng chính giọng hát của mình, tạo nên những điểm nhấn đầy cảm xúc. Còn Orange, với những nốt trầm ấm và mạnh mẽ, đã đưa bài hát thêm phần sâu lắng, khiến "Cứ đổ tại cơn mưa" càng thêm hoàn hảo.

Và đừng quên 52Hz - một mảnh ghép không thể thiếu, khi kết hợp rap và hát, đã mang đến sự độc đáo cho bản ballad này. Tất cả các thành viên trong team Phương Ly đã tỏa sáng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Và cùng nhau, họ đã tạo nên một sân khấu đầy thăng hoa. Phương Ly đã chứng minh rằng âm nhạc là nơi không có giới hạn. Mỗi lần bước lên sân khấu, Phương Ly đều mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

