Tottenham vượt ải Aston Villa, sáng cửa trụ hạng

Tottenham hành quân đến sân Villa Park với áp lực nặng nề kèm nguy cơ rớt hạng hiển hiện. Trong khi đó, HLV Unai Emery của Aston Villa quyết định "xoay tua" tới bảy vị trí, không ngoài ý đồ thực hiện màn phản kích ở trận bán kết lượt về Europa League sau vài ngày nữa.



Lối chơi của đội chủ nhà thiếu gắn kết rất rõ ràng, tạo điều kiện để đội khách Tottenham nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Sau những phút đầu ép sân, Tottenham cụ thể hóa ưu thế ở phút 12. Từ pha ném biên dài, bóng được phá ra tuyến hai đúng tầm chân Conor Gallagher, tiền vệ này khống chế gọn gàng rồi tung cú sút xa chìm hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu.

Conor Gallagher phấn khích sau bàn mở tỉ số sớm

Bàn thắng giúp Tottenham càng chơi càng hưng phấn. Chỉ ít phút sau, João Palhinha suýt nhân đôi cách biệt với cú sút dội cột, trước khi Randal Kolo Muani thử tài thủ môn đội chủ nhà. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại bàn thắng thứ hai ở phút 27, khi Richarlison bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Destiny Udogie.

Richarlison đánh đầu ghi bàn thứ nhì tại Villa Park

Ở chiều ngược lại, Aston Villa gây thất vọng lớn trong hiệp một. Phải mất hơn 30 phút, đội chủ nhà mới có pha chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm đối phương và không tung ra nổi cú sút nào trước giờ nghỉ – thống kê cho thấy sự bế tắc toàn diện của đoàn quân HLV Unai Emery.

Sang hiệp hai, Aston Villa nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng thế trận không cải thiện đáng kể.

Dù tung Ollie Watkins vào sân nhằm tăng cường hàng công, đội chủ nhà vẫn gặp khó trước hàng thủ chơi tập trung của Tottenham.

Nỗ lực của Aston Villa không mang lại hiệu quả như mong đợi

Trong khi đó, Tottenham chủ động chơi chậm, ưu tiên bảo toàn lợi thế. Đội bóng của Roberto De Zerbi kiểm soát tốt khu trung tuyến và duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, khiến Aston Villa gần như không thể tiếp cận khung thành.

Phải đến phút bù giờ 90+6, đội chủ nhà mới có bàn danh dự. Emiliano Buendía đánh đầu ghi bàn sau một tình huống cố định, nhưng đó chỉ là điểm sáng muộn màng.

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 2-1, qua đó có lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp tại Premier League kể từ đầu mùa.

Tottenham tràn trề hy vọng trụ hạng

Ba điểm quý giá giúp họ vươn lên vị trí an toàn, vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Ở phía bên kia, Aston Villa dù thất bại vẫn giữ được khoảng cách nhất định trong top 5, nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục là lời cảnh báo cho đội bóng của Unai Emery trong giai đoạn quyết định của mùa giải.