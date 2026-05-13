Sức khỏe

Lý do đề xuất cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cùng giá dịch vụ

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất cơ chế đặc thù để vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình sau hơn 10 năm chậm tiến độ.

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình sau hơn 10 năm chậm tiến độ.

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực trước khi vận hành cơ sở 2

Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo Bộ Y tế, mục tiêu là giúp hai cơ sở sớm đi vào hoạt động ổn định trong giai đoạn 2026-2028, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Theo đề án của Bộ Y tế, khó khăn lớn nhất của hai cơ sở không còn nằm ở hạ tầng xây dựng mà là bài toán vận hành nhân lực, cơ chế tài chính, chuyên môn kỹ thuật và chi phí duy trì hoạt động trong những năm đầu.

Bộ Y tế cho rằng hai cơ sở cần được áp dụng cơ chế đặc thù về chuyên môn và tài chính để có thể vận hành tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách như hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính tại Hà Nội để thuận lợi trong tổ chức hoạt động và thanh toán bảo hiểm y tế.

Về BHYT, hai bệnh viện được lựa chọn ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHXH tại Hà Nội hoặc Ninh Bình. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt cho bệnh viện tại Hà Nội được áp dụng chung cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Hai cơ sở được dùng chung kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế; được điều chuyển thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa, dịch vụ giữa hai cơ sở để phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Đồng thời được chuyển người bệnh trực tiếp giữa hai cơ sở; không phải ký hợp đồng giữa hai cơ sở khi thực hiện việc chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm của người bệnh để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật; cho phép điều động, luân chuyển nhân lực giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở tại Ninh Bình.

Theo Bộ Y tế, đây là điều kiện cần để duy trì chất lượng chuyên môn ngay từ giai đoạn đầu hoạt động.

Để thu hút nhân sự về làm việc tại Ninh Bình, Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính. Cụ thể, viên chức và người lao động luân phiên từ Hà Nội xuống Ninh Bình sẽ được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà lưu trú.

Ngoài ra, nhân lực làm việc tại cơ sở 2 còn được hỗ trợ thu hút với mức dao động khoảng từ 11,6-15,6 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức thu nhập tăng thêm của cơ sở chính tại Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Thành Dương

Bộ Y tế cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực trước khi vận hành. Theo kế hoạch, điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh phải được đào tạo ít nhất 6 tháng; khối hành chính, hỗ trợ được đào tạo tối thiểu 3 tháng trước khi bố trí công việc.

Ngoài tuyển mới, hai bệnh viện còn dự kiến ký hợp đồng với các chuyên gia đã nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe và chuyên môn để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn đầu.

Theo Bộ Y tế, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đạt chuẩn quốc tế, triển khai các kỹ thuật y học công nghệ cao, phục vụ người dân trong nước, người nước ngoài và các trường hợp cần điều trị chuyên sâu; đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai điều 600 nhân sự chất lượng cao về cơ sở 2

