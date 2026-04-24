Đề xuất hỗ trợ 1.150 tỉ đồng cho y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đề xuất hỗ trợ 1.150 tỉ đồng cho y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ khoảng 15,6 triệu đồng chi phí thu hút cùng tiền thuê nhà cho y bác sĩ làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Bộ Y tế đề xuất chi khoảng 1.150 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (ở Ninh Bình) trong giai đoạn 2026-2028.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình. Ảnh: Diệu Hiền

Nội dung này nằm trong dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc, đưa hai bệnh viện sớm đi vào hoạt động. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 2-5 và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5.

Theo đề xuất, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2 được hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Bộ Y tế cũng kiến nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển giữa Hà Nội - Ninh Bình, với mức thuê xe khoảng 3,6 triệu đồng mỗi ngày.

Ngoài ra, chính sách thu hút nhân lực dự kiến chi gần 1.000 tỉ đồng trong ba năm. Mức hỗ trợ bình quân mỗi tháng là 15,6 triệu đồng với bác sĩ, 12,2 triệu đồng với điều dưỡng và 11,6 triệu đồng với các vị trí khác.

Bộ Y tế cho rằng giai đoạn đầu vận hành, lượng bệnh nhân chưa ổn định, nguồn thu chưa đủ chi trả thu nhập thường xuyên, trong khi người lao động phải làm việc xa nơi cư trú, phát sinh chi phí sinh hoạt và đi lại lớn. Việc hỗ trợ là cần thiết để ổn định đời sống, giữ chân nhân lực và bảo đảm vận hành bệnh viện.

Bộ Y tế cũng đề xuất xếp hạng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 2 tương đương cơ sở 1. Nếu không, các bệnh viện này chỉ có thể tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu, ảnh hưởng đến khả năng triển khai kỹ thuật cao và gây áp lực lên hệ thống y tế địa phương.

Đồng thời đề xuất cho phép chuyển người bệnh trực tiếp giữa hai cơ sở mà không cần ký hợp đồng, đồng thời áp dụng linh hoạt trong chuyển mẫu bệnh phẩm và phối hợp chuyên môn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 quy mô 1.000 giường bệnh cần khoảng 1.200 nhân sự, trong đó có 300 bác sĩ. Đến cuối năm 2025, hơn 600 nhân viên y tế đã đăng ký luân chuyển từ Hà Nội.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: SKDS

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ năm 2014 với tổng mức đầu tư mỗi bệnh viện khoảng 4.500–5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, công trình từng dừng thi công từ năm 2021, nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ xác định có sai phạm trong đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí hơn 1.200 tỉ đồng.

Việc đưa hai cơ sở này vào hoạt động được kỳ vọng giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Tại cuộc làm việc ngày 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn tất cơ chế, chính sách và đưa cả hai bệnh viện vào hoạt động trong quý 2- 2026.

ngân sách nhà nước người lao động chậm tiến độ Bệnh viện Bạch Mai nhân viên y tế cơ sở 2 Việt Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo