Đề xuất hỗ trợ 1.150 tỉ đồng cho y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Bộ Y tế đề xuất chi khoảng 1.150 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (ở Ninh Bình) trong giai đoạn 2026-2028.

Nội dung này nằm trong dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc, đưa hai bệnh viện sớm đi vào hoạt động. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 2-5 và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5.

Theo đề xuất, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2 được hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Bộ Y tế cũng kiến nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển giữa Hà Nội - Ninh Bình, với mức thuê xe khoảng 3,6 triệu đồng mỗi ngày.

Ngoài ra, chính sách thu hút nhân lực dự kiến chi gần 1.000 tỉ đồng trong ba năm. Mức hỗ trợ bình quân mỗi tháng là 15,6 triệu đồng với bác sĩ, 12,2 triệu đồng với điều dưỡng và 11,6 triệu đồng với các vị trí khác.

Bộ Y tế cho rằng giai đoạn đầu vận hành, lượng bệnh nhân chưa ổn định, nguồn thu chưa đủ chi trả thu nhập thường xuyên, trong khi người lao động phải làm việc xa nơi cư trú, phát sinh chi phí sinh hoạt và đi lại lớn. Việc hỗ trợ là cần thiết để ổn định đời sống, giữ chân nhân lực và bảo đảm vận hành bệnh viện.

Bộ Y tế cũng đề xuất xếp hạng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 2 tương đương cơ sở 1. Nếu không, các bệnh viện này chỉ có thể tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu, ảnh hưởng đến khả năng triển khai kỹ thuật cao và gây áp lực lên hệ thống y tế địa phương.

Đồng thời đề xuất cho phép chuyển người bệnh trực tiếp giữa hai cơ sở mà không cần ký hợp đồng, đồng thời áp dụng linh hoạt trong chuyển mẫu bệnh phẩm và phối hợp chuyên môn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 quy mô 1.000 giường bệnh cần khoảng 1.200 nhân sự, trong đó có 300 bác sĩ. Đến cuối năm 2025, hơn 600 nhân viên y tế đã đăng ký luân chuyển từ Hà Nội.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ năm 2014 với tổng mức đầu tư mỗi bệnh viện khoảng 4.500–5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, công trình từng dừng thi công từ năm 2021, nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ xác định có sai phạm trong đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí hơn 1.200 tỉ đồng.

Việc đưa hai cơ sở này vào hoạt động được kỳ vọng giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Tại cuộc làm việc ngày 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn tất cơ chế, chính sách và đưa cả hai bệnh viện vào hoạt động trong quý 2- 2026.