Sức khỏe

Sau đầu tư ngàn tỉ đồng, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức khi nào khám chữa bệnh?

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế khánh thành phần xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình, sẵn sàng đi vào vận hành trong thời gian tới.

Sáng 19-12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng công trình cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 1.

Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức. Ảnh: Tuấn Dũng

Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Mỗi bệnh viện được đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 235.000 m², đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật khắt khe.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc khánh thành 2 Bệnh viện là bước quan trọng để đưa công trình vào vận hành theo đúng quy định, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của cả 2 bệnh viện sẽ bảo đảm chất lượng dịch vụ tương đương cơ sở chính, góp phần giảm tải, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và giải quyết tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm.

Lãnh đạo 2 bệnh viện khẳng định chất lượng chuyên môn tại cơ sở mới sẽ đồng nhất với cơ sở 1 tại Hà Nội.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở 2 hướng tới mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên trong hệ thống y tế công, với hệ thống phần mềm quản lý kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở, tối ưu hóa việc quản lý và chăm sóc người bệnh.

Giai đoạn 1 của cơ sở 2 sẽ vận hành 325 giường nội trú, được trang bị đầy đủ các khu chức năng khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được trang bị các thiết bị hiện đại, phục vụ phát triển các lĩnh vực y tế mũi nhọn.

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 2.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Định Nguyễn

Trong những ngày tới, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) sẽ tiến hành các thủ tục thẩm định cấp phép hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện. Khi hoàn thiện xong các thủ tục, bệnh viện sẽ tiến hành tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân. Dự kiến, trong tháng 1-2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ tiến hành khám chữa bệnh phục vụ người dân.

Dự án cơ sở 2 của 2 bệnh viện được khởi công từ năm 2015 tại tỉnh Hà Nam, mỗi bệnh viện có quy mô 1.000 giường. Tuy nhiên, từ năm 2021, dự án tạm dừng thi công khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ từng kết luận dự án có nhiều vi phạm trong đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí hơn 1.200 tỉ đồng. Bộ Công an sau đó khởi tố 7 bị can liên quan.

Một số hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sau lễ khánh thành phần xây dựng.

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 3.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Định Nguyễn

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 5.

Các trang thiết đã được lắp đặt tại bệnh viện để phục vụ khám chữa bệnh

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 6.

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 7.

Hệ thống giường bệnh được đầu tư mới. Ảnh: Tuấn Dũng

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 8.

Hoàn thành sau đầu tư nghìn tỉ, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khánh thành - Ảnh 9.

Các thiết bị trong phòng bệnh được đầu tư hiện đại tương đương cơ sở 1

Bệnh viện Bạch Mai điều 600 nhân sự chất lượng cao về cơ sở 2

Bệnh viện Bạch Mai điều 600 nhân sự chất lượng cao về cơ sở 2

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ vận hành giai đoạn một từ 19-12, sau khi hoàn thiện các hạng mục trọng yếu.

Dấu ấn một tháng “đầy bất ngờ” của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

(NLĐO) - 1 tháng hoạt động, đã có hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, nhiều ca phẫu thuật và cấp cứu được xử trí thành công ngay tại Cần Giờ

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 phấn đấu khánh thành ngày 19-12

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đúng tiến độ.

