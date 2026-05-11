Văn hóa - Văn nghệ

Lý do Duy Mạnh giảm cân "chóng mặt"

Thùy Trang

(NLĐO) - Chỉ trong 2 tháng, ca sĩ Duy Mạnh đã giảm 5 kg và lần đầu làm mới mình sau nhiều năm.

Duy Mạnh muốn "trẻ lại" cùng âm nhạc

Lý do Duy Mạnh giảm cân "chóng mặt" - Ảnh 1.

Ca sĩ Duy Mạnh giảm 5kg trong 2 tháng

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh của những bản tình ca buồn cùng phong cách trầm mặc quen thuộc, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ trở lại với diện mạo trẻ trung và nhiều năng lượng hơn.

Không chỉ lần đầu dành 2 tháng tập nhảy để quay MV, nam ca sĩ còn tiết lộ giảm từ 76 kg xuống còn 71 kg nhờ quá trình luyện tập liên tục.

EP "Vì tình yêu mà em trân trọng" mang đến một ca sĩ Duy Mạnh khác trước về hình ảnh lẫn màu sắc âm nhạc. Không còn hình ảnh quen thuộc ngồi đàn hát ballad, Duy Mạnh lột xác mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại hơn như ca sĩ genZ.

"Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải tập nhảy để quay MV. Nhưng khi làm sản phẩm này, tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ hơn cho bản thân" - nam ca sĩ chia sẻ.

Lý do Duy Mạnh giảm cân "chóng mặt" - Ảnh 2.

Ca sĩ Duy Mạnh muốn trẻ lại cùng âm nhạc

Duy Mạnh cho biết bản thân thời gian gần đây bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc vận động, tập luyện và theo dõi các xu hướng âm nhạc của giới trẻ. Không chỉ vì công việc, anh còn xem đó là cách để cải thiện sức khỏe và giữ tinh thần tích cực hơn sau nhiều năm làm nghề.

Chính quá trình tập luyện liên tục trong suốt 2 tháng đã giúp nam ca sĩ giảm từ 76kg xuống còn 71kg. Anh tiết lộ bản thân từng khá áp lực khi phải ghi nhớ động tác và theo kịp cường độ tập luyện, nhưng đổi lại là cảm giác mới mẻ và nhiều năng lượng hơn.

"Tôi nghĩ nghệ sĩ thì không nên đứng yên mãi. Các bạn trẻ bây giờ làm nghề rất năng động, rất chịu thay đổi nên mình cũng muốn học hỏi thêm. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn" - anh nói.

Duy Mạnh không đặt nặng thành tích

Lý do Duy Mạnh giảm cân "chóng mặt" - Ảnh 3.

Những gì mà ca sĩ Duy Mạnh muốn đạt đến chính là giữ nguyên niềm đam mê âm nhạc

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết bản thân không đặt nặng thành tích hay kỳ vọng phải tạo ra hiệu ứng quá lớn. "Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện tạo ra hiệu ứng hay hit lớn. Điều tôi muốn nhất là mình được làm nghề với tâm thế hết mình và cho khán giả thấy một Duy Mạnh khác hơn trước" - anh bày tỏ.

Nam ca sĩ cho biết anh xây dựng EP "Vì tình yêu mà em trân trọng" với nhiều màu sắc khác nhau để khán giả có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh mới của mình, thay vì chỉ đóng khung trong hình ảnh cũ.

Lý do Duy Mạnh giảm cân "chóng mặt" - Ảnh 4.

Thành tích là điều anh không nghĩ đến

Sự thay đổi này không chỉ để làm mới hình ảnh mà còn phản ánh tâm lý tích cực hơn của Duy Mạnh ở giai đoạn hiện tại. Sau nhiều năm đi qua đủ thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, nam ca sĩ cho biết anh muốn âm nhạc của mình mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu hơn cho khán giả.

Con gái Cầm cũng xuất hiện trong dự án mới của ca sĩ Duy Mạnh với màn song ca trong "Vì tình yêu mà em trân trọng" - ca khúc từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt. Với Cầm, ca sĩ Duy Mạnh cho biết anh không muốn áp đặt con gái phải đi theo hình ảnh hay phong cách âm nhạc của mình, mà chỉ muốn đóng vai trò hỗ trợ và định hướng chuyên môn.

"Tôi muốn Cầm được là chính mình. Thế hệ trẻ bây giờ có tư duy âm nhạc rất khác và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ hỗ trợ những gì mình có kinh nghiệm thôi" - anh chia sẻ.

Lý do Duy Mạnh giảm cân "chóng mặt" - Ảnh 5.

Ca sĩ Cầm - con gái của ca sĩ Duy Mạnh cũng song ca cùng bố

Sự trở lại của Duy Mạnh lần này có thể không ồn ào theo kiểu thị trường hiện tại, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và chân thành đúng tinh thần của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều năm làm nghề nhưng vẫn giữ được sự nhiệt huyết với âm nhạc.

