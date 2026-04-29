Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ và những dự án thiện nguyện bằng âm nhạc

Thùy Trang

Âm nhạc khi được đặt đúng chỗ, nó có thể trở thành cầu nối giữa con người với con người

Năm 2026, các hoạt động thiện nguyện bằng âm nhạc tại Việt Nam tiếp tục lan tỏa mạnh từ thông điệp hòa bình, văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng.

Khi sân khấu không chỉ để tỏa sáng

Mới đây, nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu giới thiệu dự án âm nhạc di sản đầy cuốn hút "Save the world" nhằm quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Nữ nghệ sĩ dự kiến sẽ sản xuất 330 tác phẩm âm nhạc và nghệ thuật số, tập trung vào việc khai thác kho tàng di sản phong phú của 54 dân tộc anh em.

Dự án quy tụ sự tham gia của 100 nghệ sĩ Việt Nam cùng các chuyên gia quốc tế. Một số màn kết hợp độc đáo được bật mí như các DJ/producer sẽ cùng một số nghệ nhân di sản (quan họ, đàn tính, hát then) để tạo nên dòng chảy âm nhạc vừa mang hơi thở thời đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết "Save the world" không chỉ dừng ở việc biểu diễn mà còn len lỏi vào giáo dục học đường và du lịch trải nghiệm. Mục tiêu là đón đầu xu hướng kinh tế chữa lành, nơi nhu cầu về sức khỏe tinh thần trở thành ưu tiên hàng đầu. Sự kiện khởi động dự án với chủ đề "Sharing love from Vietnam" diễn ra ngày 25 và 26-4 tại Công viên Thống Nhất, TP Hà Nội.

Hàng trăm nghệ sĩ Việt trên toàn thế giới tham dự chuỗi sự kiện 72 giờ vì hòa bình mang tên "Save the world - Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà" cũng để lại nhiều dấu ấn.

Chuỗi sự kiện ra đời trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và xung đột. Đáng chú ý, sau chương trình kéo dài 72 giờ vào tháng 3, đêm đại nhạc hội chính thức "Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà" đã diễn ra vào ngày 28-4, thời điểm hướng về cội nguồn dân tộc và tri ân các thế hệ đi trước. Một trong những điểm nhấn của ngày đầu tiên là hoạt động ghi hình và thu âm ca khúc "Thiện tâm đại địa - Anh em bốn bể một nhà", quy tụ đông đảo nghệ sĩ trong nước và cộng đồng nghệ sĩ Việt ở nước ngoài.

Trước đó, chương trình "Thanh âm kỷ nguyên mới" diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 11-4 tại Quảng trường 30-10 (tỉnh Quảng Ninh) là concert giao thoa giữa di sản và thời đại.

Ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng kết hợp các chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận với xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ laser, ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, gần gũi với công chúng hôm nay.

Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc "Ngân vang khát vọng đại ngàn". Theo ban tổ chức, toàn bộ số tiền hơn 300 triệu đồng thu được từ bán vé được chuyển vào Quỹ Từ thiện Vì cộng đồng (Hà Nội) để triển khai các hoạt động xây dựng cầu dân sinh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Gia Lai và một số địa phương khác.

Hành trình Việt Nam là dự án phi lợi nhuận gồm chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật được tổ chức tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Dự án do Công ty CP Vietourist Holdings (TP HCM) tài trợ và tổ chức, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương và kết nối cộng đồng. Lấy cảm hứng từ phong trào Du ca, chương trình hướng đến việc đưa âm nhạc cùng các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Ngoài ra, còn một số chương trình khác như Sunset Patio Show - "Melodies of Spring Blossom" (mùa 2), đêm nhạc thiện nguyện được tổ chức tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè (TP HCM), mang âm nhạc và sự ấm áp đến với người cao tuổi. Charity Concert - Saigon Children's Charity & Newborns Vietnam: Concert âm nhạc cổ điển do Bao Anh Nguyen (Saigon Philharmonic Orchestra) và nghệ sĩ Simon Proctor biểu diễn, quyên góp cho trẻ em và y tế. Earth Day Eco Market 2026 là sự kiện bao gồm nhạc acoustic và thiện nguyện tại TP HCM, toàn bộ doanh thu hỗ trợ quỹ SCM Children Day Charity….

Nghệ sĩ và những dự án thiện nguyện bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn, một trong những nghệ sĩ vì cộng đồng. Ảnh: LEON

Xứng đáng để nhân rộng

Trong một thị trường giải trí ngày càng sôi động, nơi các bảng xếp hạng và lượt view thường trở thành thước đo thành công, vẫn có những nghệ sĩ chọn đi một con đường khác: dùng âm nhạc để sẻ chia.

Không ồn ào, không chiêu trò, những dự án thiện nguyện bằng âm nhạc đang âm thầm tạo ra giá trị bền vững. Một ví dụ tiêu biểu là Hà Anh Tuấn với chuỗi live concert thiện nguyện, nơi một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận được dành cho các hoạt động cộng đồng như trồng rừng hay hỗ trợ trẻ em.

Với tổng số tiền quyên góp gần 30 tỉ đồng tính đến cuối năm 2025. Các dự án nổi bật của Hà Anh Tuấn bao gồm ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho trẻ em vùng cao, bệnh nhân ung thư và dự án "Thư viện niềm vui".

Anh tích cực ủng hộ các dự án như "Hạnh phúc cho em" (400 triệu đồng) để xây trường, giúp thay thế các điểm trường tạm bợ.

Hà Anh Tuấn từng ủng hộ 1 tỉ đồng cho bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết. Dự án "Thư viện niềm vui": Anh đồng hành và quyên góp 500 triệu đồng nhằm xây dựng không gian đọc sách cho trẻ em.

Về hỗ trợ thiên tai, Hà Anh Tuấn và ê-kíp đã hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Là đại sứ của dự án Rừng Việt Nam, nguồn kinh phí hoạt động được tự nguyện trích ra từ những sản phẩm hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn đã giúp 32.000 cây xanh được trồng mới tại 4 địa phương: Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang và Bình Thuận. Và 1.500 cây dổi, chò xanh sẽ phủ xanh 2 ha đồi trọc Thung Trầu của rừng quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Hay như Đen Vâu, người không ít lần âm thầm đóng góp từ doanh thu âm nhạc để xây trường, làm đường ở vùng sâu.

Điều đáng nói, các dự án này không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất. Âm nhạc, trong nhiều trường hợp, trở thành liệu pháp tinh thần. Một đêm nhạc nhỏ có thể không gây quỹ hàng tỉ đồng nhưng có thể mang lại hy vọng, sự an ủi và cảm giác được kết nối - những giá trị khó đo đếm bằng con số. 

Điểm tích cực là ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ ý thức rõ vai trò xã hội của mình. Trong bối cảnh đó, những dự án kết hợp nghệ thuật và thiện nguyện xứng đáng được nhân rộng. Bởi lẽ, chúng tạo ra một vòng tròn giá trị: nghệ sĩ lan tỏa điều tốt đẹp, khán giả được truyền cảm hứng và xã hội nhận lại những đóng góp thiết thực.


Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền cho việc thiện nguyện

(NLĐO) - Nhạc sĩ Vũ Thành An chính thức công bố chuyển nhượng lại quyền sở hữu tác quyền tất cả các tác phẩm âm nhạc của ông cho nữ ca sĩ Ngọc Châm với mục đích thiện nguyện.

Nghệ sĩ Ngân Linh sau 15 năm xa xứ, hạnh phúc khi làm thiện nguyện tại quê nhà

(NLĐO) - Mang lời ca và mang nghĩa tình về với khán giả quê nhà, nghệ sĩ Ngân Linh như được lộc xuân

NSƯT Diệu Hiền xúc động tái ngộ CLB Hoa Lan Trắng trong đêm văn nghệ thiện nguyện

(NLĐO) – Nghệ sĩ Diệu Hiền ở Khu dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM nhưng lúc nào cũng nhớ khán giả, nhớ sân khấu và nhớ "Sầu nữ" Út Bạch Lan

