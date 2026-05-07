Bạn đọc

Lý do hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ ở TP Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Việc ùn ứ hàng trăm xe container bắt nguồn từ việc doanh nghiệp chọn khu vực Dầu Giây làm điểm lấy mẫu kiểm định trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc

Những ngày vừa qua, hàng trăm, có thời điểm lên đến hàng ngàn xe container chở sầu riêng đậu kín nhiều tuyến đường phường Dầu Giây đã làm ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân.

Thông tin mới vụ hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Việc hàng trăm xe container đậu kín nhiều tuyến đường ở phường Dầu Giây ảnh hưởng đi lại của người dân

Làm việc với các bên, Chi cục Phát triển nông thôn TP Đồng Nai xác định, lý do chính là do có doanh nghiệp buôn nông sản lựa chọn khu vực Dầu Giây làm điểm lấy mẫu kiểm định sầu riêng trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cụ thể, đơn vị kiểm định chất lượng sầu riêng ở TP Cần Thơ thuê mặt bằng tại Bến xe Dầu Giây để lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các lô hàng. Các xe container sầu riêng xếp hàng kiểm định chất lượng hầu hết là của doanh nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ.

Thời điểm này, sầu riêng tại Đồng Nai chưa vào chính vụ, dự kiến còn khoảng 1-2 tháng nữa mới thu hoạch rộ.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn TP Đồng Nai, việc tập kết sầu riêng tại Dầu Giây để kiểm định được doanh nghiệp xem như giải pháp giảm rủi ro chi phí so với ra tận khu vực phía Bắc kiểm định.

Theo tính toán của các chủ hàng, nếu vận chuyển hàng lên cửa khẩu rồi mới kiểm tra mà không đạt yêu cầu, doanh nghiệp phải quay đầu xe, chi phí có thể lên tới vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi chuyến.

Ngược lại, khi kiểm tra ngay từ đầu, các lô sầu riêng đạt chuẩn sẽ tiếp tục hành trình xuất khẩu, còn hàng không đạt sẽ được xử lý.

Các xe container đậu kín nhiều tuyến đường dân sinh gần Bến xe Dầu Giây

Để chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông nêu trên, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND phường Dầu Giây và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực Bến xe Dầu Giây, có phương án xử lý kịp thời giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ (kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường,…); khảo sát, đánh giá, xử lý những nội dung liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng, tập kết lấy mẫu,…; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo xử lý.

Công an Thành phố kịp thời chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm ùn tắc, phối hợp xử lý các tình huống gây mất an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông đoạn qua khu vực Bến xe Dầu Giây.

Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật khác của các tổ chức, cá nhân thì kịp thời báo cáo, đề xuất lên UBND Thành phố có chỉ đạo xử lý theo quy định.

Kết quả thực hiện, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an Thành phố báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố trong ngày 7-5-2026.


Mưa lớn ở TP Đồng Nai kèm lốc xoáy làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng, tốc mái 7 căn nhà

(NLĐO)-Thống kê ở xã Bù Đăng, có khoảng 25 tấn sầu riêng, 7 ngôi nhà bị tốc mái trong cơn mưa lớn kèm lốc xoáy

