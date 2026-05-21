Lý do khiến Thái tử nước Anh bật khóc sau trận chung kết Europa League

Tại sân Besiktas Park ở Istanbul đêm 20-5 (giờ địa phương), Aston Villa đã tạo nên đêm lịch sử dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery khi dễ dàng vượt qua đại diện Đức Freiburg với tỉ số 3-0 trong trận chung kết Europa League.



Aston Villa áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Youri Tielemans mở tỉ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt trước khi Emi Buendia nhân đôi cách biệt trong hiệp một. Sang hiệp hai, tuyển thủ Anh Morgan Rogers ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 58, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của đại diện Premier League.

Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của đội bóng thành Birmingham kể từ năm 1996, cũng là lần đầu họ nâng cúp châu Âu sau 44 năm kể từ danh hiệu European Cup (tiền thân của Champions League) năm 1982.

Thái tử William – người hâm mộ Aston Villa từ thời còn đi học – xuất hiện nổi bật trên khán đài. Ông liên tục đấm tay lên không trung, hò reo đầy phấn khích và thậm chí bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc khi chứng kiến đội bóng thân yêu bước lên đỉnh châu Âu.

Sau trận đấu, Thái tử nước Anh còn xuống tận khu vực đường hầm để chụp ảnh cùng HLV Emery bên chiếc cúp vô địch. Trên mạng xã hội X, ông gửi lời chúc mừng toàn đội: "Một đêm tuyệt vời. Xin chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả những người gắn bó với CLB. Đã 44 năm kể từ lần cuối Aston Villa giành danh hiệu châu Âu".

Ông cũng dành nhiều lời động viên cho tiền vệ Boubacar Kamara, người vắng mặt vì chấn thương nhưng được xem là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch của đội bóng Anh. Hậu vệ Ezri Konsa cho biết toàn đội luôn cảm thấy đặc biệt khi được người kế vị tương lai của Hoàng gia Anh trực tiếp đến sân cổ vũ. Theo Konsa, Thái tử William biết tên hầu hết cầu thủ và luôn dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng.

Thái tử William yêu thích CLB Aston Villa từ thời còn là học sinh bậc tiểu học ở Berkshire và từng giải thích lý do chọn đội bóng này thay vì các CLB nổi tiếng hơn. Ông chia sẻ với BBC năm 2015: "Hồi đi học tôi bắt đầu mê bóng đá. Bạn bè tôi đa phần là fan Man United hoặc Chelsea, còn tôi không muốn đi theo số đông. Tôi muốn chọn một đội bóng tầm trung để được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn".

Điều thú vị là William chào đời chỉ 26 ngày sau chiến thắng châu Âu gần nhất của Aston Villa – khi CLB đánh bại Bayern Munich để vô địch European Cup ngày 26-5-1982. Theo thái tử nước Anh, Aston Villa có lịch sử vĩ đại mà một trong những trận FA Cup đầu tiên ông xem trực tiếp là Bolton gặp Aston Villa năm 2000, đáng tiếc năm đó Villa thua Chelsea ở chung kết.

Đội trưởng John McGinn tiết lộ Thái tử William đã vào phòng thay đồ động viên toàn đội trước trận đấu: "Ông ấy là một fan Villa thực thụ và quyết tâm có mặt trực tiếp theo dõi trận này. Thật tuyệt khi nhận được sự ủng hộ từ ông ấy".

Chức vô địch Europa League khép lại mùa giải đầy biến động nhưng cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Aston Villa dưới triều đại Unai Emery, người đang đưa đội bóng trở lại vị thế đáng gờm của bóng đá châu Âu.