Kinh tế

Lý do ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam vẫn phát triển bất chấp khó khăn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Thực phẩm và đồ uống là nhóm ngành đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời hưởng lợi mạnh từ sự bùng nổ du lịch, nên vẫn duy trì đà tăng trưởng 2 con số

Ngày 9-4, tại họp báo Triển lãm quốc tế chuyên ngành nguyên liệu, hương liệu, phụ gia, chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam (Fi Vietnam 2026), do Tập đoàn Informa Markets tổ chức với sự đồng hành của Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM (FFA), Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), nhiều nhận định lạc quan về triển vọng ngành đã được đưa ra. 

Theo Ban tổ chức, Fi Vietnam 2026 là triển lãm thương mại duy nhất tại Việt Nam chuyên về nguyên liệu thực phẩm và đồ uống. 

Năm nay, sự kiện đánh dấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng hàng đầu cho đổi mới, tìm nguồn cung ứng và phát triển kinh doanh tại một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất Đông Nam Á. 

Triển lãm dự kiến quy tụ khoảng 300 đơn vị trưng bày và 9.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thố, diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về lợi thế của Việt Nam và khả năng tăng trưởng của ngành trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, bà Rose Chitanuwat – Giám đốc Chuỗi dự án ASEAN của Informa Markets – dẫn chứng thực tế chuyến bay từ Thái Lan sang Việt Nam của bà luôn kín chỗ. 

Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, kéo theo nhu cầu lớn về thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh đó, quy mô dân số hơn 100 triệu người cũng tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn định.

Tuy vậy, bà cũng lưu ý thách thức của ngành là phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, cùng nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, khiến việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm còn gặp khó khăn. Bà khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư chế biến sâu để đạt được giá trị xuất khẩu cao hơn.

Ông Trịnh Bá Cường, Tổng Thư ký FFA, cho biết năm 2025 ngành thực phẩm – đồ uống tăng trưởng 11%, cao hơn mức tăng trưởng GDP chung là hơn 8%. Sang quý I/2026, mức tăng trưởng tiếp tục vọt lên 13%, đồng hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm nay.

Theo ông Cường, trong tổng chi tiêu tiêu dùng của người dân, tới 44,6% ngân sách dành cho lương thực, thực phẩm. Điều này cho thấy ngành ít chịu tác động từ biến động kinh tế, đồng thời hưởng lợi từ làn sóng khách du lịch quốc tế, dự kiến đạt khoảng 23–25 triệu lượt trong năm nay.

Mô hình quán cà phê nào sẽ nở rộ trong thời gian tới?

Mô hình quán cà phê nào sẽ nở rộ trong thời gian tới?

(NLĐO) – Nhu cầu ngồi lâu của khách đến quán cà phê không chỉ tạo áp lực cho chủ quán mà còn mở ra một phân khúc đầy tiềm năng

Tiếp tục tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

(NLĐO) - Chính phủ tiếp tục tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương

(NLĐO) - Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, trên diện tích 10 ha, tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn/năm

