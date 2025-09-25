Thiệt hại lớn trong vụ cháy nhà ảnh hưởng chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau

Chiều 25-9, một lãnh đạo của UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết qua đánh giá sơ bộ vụ cháy xảy ra trên địa bàn trước đó đã gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Hiện trường vụ cháy ở xã Năm Căn trước đó

"Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác làm hiện trường, địa phương đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau sự cố. Phía chi nhánh ngân hàng bị ảnh hưởng do vụ cháy sẽ hoạt động trở lại vào thứ 2 tuần tới" – vị này thông tin thêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 22-9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa H.O. trong khuôn viên chợ Năm Căn rồi tiếp tục cháy lan sang hiệu buôn khác và một chi nhánh ngân hàng, tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét.

Tiếp nhận thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Đến 5 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 2 căn nhà cùng chi nhánh một ngân hàng ở khu vực Năm Căn bị cháy một phần và 3 người dân bị bỏng nhẹ.