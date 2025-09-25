HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thiệt hại lớn trong vụ cháy nhà ảnh hưởng chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – Chi nhánh ngân hàng bị ảnh hưởng do vụ cháy nhà dân ở Cà Mau sẽ hoạt động trở lại vào đầu tuần tới

Chiều 25-9, một lãnh đạo của UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết qua đánh giá sơ bộ vụ cháy xảy ra trên địa bàn trước đó đã gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Vụ cháy nhà ảnh hưởng chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ở xã Năm Căn trước đó

"Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác làm hiện trường, địa phương đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau sự cố. Phía chi nhánh ngân hàng bị ảnh hưởng do vụ cháy sẽ hoạt động trở lại vào thứ 2 tuần tới" – vị này thông tin thêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 22-9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa H.O. trong khuôn viên chợ Năm Căn rồi tiếp tục cháy lan sang hiệu buôn khác và một chi nhánh ngân hàng, tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét.

Tiếp nhận thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Đến 5 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 2 căn nhà cùng chi nhánh một ngân hàng ở khu vực Năm Căn bị cháy một phần và 3 người dân bị bỏng nhẹ.

Hiện trường vụ cháy ở Cà Mau

Ô tô đầu kéo cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ô tô đầu kéo cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

(NLĐO) - Vụ cháy trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ khiến ô tô đầu kéo bị cháy phần đầu

Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội giữa khuya, 6 người được giải cứu

(NLĐO)- Một ngôi nhà trong ngõ phố Lạc Long Quân bốc cháy dữ dội, 6 người đã được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài an toàn.

3 người bị thương trong vụ cháy tại khu chợ nổi tiếng ở Cà Mau

(NLĐO) – Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi và động viên người dân bị ảnh hưởng

ngân hàng Cà Mau cháy xã Năm Căn
