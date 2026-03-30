Lý do nhổ hàng ngàn cây huỳnh liên trên cung đường đẹp bậc nhất vào Vũng Tàu

Những ngày cuối tháng 3, dọc tuyến đường 3/2, một trong những cung đường đẹp và quan trọng bậc nhất kết nối vào trung tâm phường Vũng Tàu, công nhân cùng máy móc tất bật thi công. Hàng loạt cây huỳnh liên từng tạo nên sắc vàng đặc trưng cho tuyến đường này đang được di dời.

Hình ảnh hàng cây huỳnh liên nở hoa vàng rực từng là nét đẹp quen thuộc, gắn bó với người dân và du khách khi đi qua tuyến đường 3/2. Việc nhổ hàng loạt cây đã khiến không ít người tiếc nuối.

Công nhân đang tỉa và làm gọn cây huỳnh liên để chuẩn bị nhổ cây, di dời.

Theo ghi nhận, lực lượng thi công tiến hành nhổ cây xanh trên dải phân cách, đồng thời thu hồi hệ thống đèn chiếu sáng trang trí để chuẩn bị mặt bằng cho dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường 3/2. Đây là dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng làm chủ đầu tư, triển khai qua các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng.

Việc di dời hàng cây không phải là quyết định đơn lẻ mà nằm trong tổng thể kế hoạch nâng cấp hạ tầng giao thông. Tuyến đường 3/2 hiện có 4 làn ô tô và 2 làn xe máy. Sau khi hoàn tất cải tạo, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 6 làn ô tô và 2 làn xe máy.

Dải phân cách bê tông hiện hữu sẽ được thay thế bằng dải phân cách thép, đồng thời tổ chức lại không gian giao thông theo hướng an toàn và thông thoáng hơn.

Những cây này sẽ được di dời trồng ở các khu vực khác, nhường chỗ cho dự án cải tạo đường

Đáng chú ý, toàn tuyến cải tạo dài khoảng 10,2 km, kết nối từ vòng xoay Cửa Lấp đến vòng xoay Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết khu vực trung tâm với các trục giao thông lớn, đặc biệt là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tương lai.

Theo đơn vị thi công, khoảng 4.650 cây huỳnh liên sẽ được nhổ và di dời để tái sử dụng tại các khu vực khác. Công tác này dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026. Bên cạnh đó, khoảng 600 trụ đèn chiếu sáng trang trí cũng sẽ được tháo dỡ, thay thế bằng hệ thống chiếu sáng mới phù hợp hơn sau khi tuyến đường hoàn thiện.

Hình ảnh hàng cây huỳnh liên bị nhổ đi khiến nhiều người tiếc nuối

Dự án cải tạo đường 3/2 với tổng mức đầu tư hơn 141 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho tuyến đường, vừa đảm bảo lưu thông, vừa hướng tới quy hoạch hiện đại và bền vững hơn. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.