Thể thao

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu 11 m quyết định của Arsenal

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Ngay cả cựu danh thủ Thierry Henry cũng rất ngạc nhiên khi trung vệ Gabriel được giao đá lượt cuối ở loạt sút luân lưu trận chung kết Champions League.

Đội bóng thành London đã trải qua một đêm đầy tiếc nuối khi để thua PSG ở loạt sút luân lưu cân não từ chấm 11 m. Arsenal và PSG bất phân thắng bại với kết quả hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng và phải phân định ngôi vô địch bằng loạt luân lưu.

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu quyết định của Arsenal - Ảnh 1.

Trung vệ Gabriel Magalhaes nhận trách nhiệm thực hiện lượt sút thứ 5

Trong thời khắc quyết định, trung vệ Gabriel Magalhaes bước lên thực hiện lượt sút quan trọng với niềm tin có thể giúp Arsenal tiếp tục bám sát PSG. Chỉ tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang và cuộc thư hùng tại Budapest lập tức hạ màn với chiến thắng nghiêng về cho nhà đương kim vô địch đến từ nước Pháp.

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu quyết định của Arsenal - Ảnh 2.

Bóng bay vọt xà trong sự tiếc nuối của Gabriel và toàn đội Arsenal

Bình luận sau trận đấu, Thierry Henry khẳng định ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của trung vệ người Brazil. Theo cựu danh thủ người Pháp, không phải cầu thủ nào cũng đủ bản lĩnh để nhận nhiệm vụ trong thời điểm áp lực lớn như vậy. 

Tuy nhiên, ông vẫn đặt câu hỏi vì sao Gabriel lại là người được giao thực hiện một trong những quả đá quan trọng nhất trận đấu.

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu quyết định của Arsenal - Ảnh 3.

Đồng đội an ủi, động viên Gabriel sau cú sút hỏng quan trọng

"Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc cậu ấy đá hỏng, mà là việc cậu ấy được chọn để thực hiện quả thứ năm", Henry chia sẻ. Theo ông, ở những trận đấu đỉnh cao, các đội bóng thường ưu tiên những cầu thủ có kinh nghiệm và thường xuyên đá phạt đền.

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu quyết định của Arsenal - Ảnh 4.

Eberechi Eze và Gabriel sẽ còn tiếc nuối nhiều về các cú sút hỏng trận chung kết

HLV Mikel Arteta sau đó đã giải thích quyết định của mình. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết nhiều chuyên gia đá phạt đền của Arsenal như Bukayo Saka, Martin Odegaard hay Kai Havertz đều không còn trên sân khi trận đấu bước vào loạt luân lưu. 

Trong hoàn cảnh đó, Gabriel đã chủ động nhận trách nhiệm và thể hiện sự tự tin sau quá trình tập luyện.

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu quyết định của Arsenal - Ảnh 5.

Nỗ lực của Gabriel và đồng đội cả mùa giải đã tan theo mây khói

Dù trở thành tâm điểm sau cú đá hỏng, Gabriel vẫn nhận được sự bảo vệ từ các đồng đội cũng như giới chuyên môn. 

Nhiều ý kiến cho rằng trung vệ người Brazil không đáng bị chỉ trích bởi anh đã có màn trình diễn xuất sắc trong suốt trận chung kết. Trước sức ép từ hàng công PSG, Gabriel là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất bên phía Arsenal.

Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu quyết định của Arsenal - Ảnh 6.

PSG vô địch hai mùa liên tiếp còn Arsenal phải chờ không biết đến bao giờ

Sau trận đấu, nhiều đồng đội đã động viên trung vệ 28 tuổi, khẳng định đội bóng sẽ không thể tiến xa đến vậy nếu thiếu những đóng góp của anh trong cả mùa giải. 

Dù thất bại ở thời khắc quyết định, Gabriel vẫn được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình đáng nhớ của Arsenal tại đấu trường châu Âu mùa này.

PSG luân lưu Arsenal chung kết Champions League Gabriel Magalhaes Thierry Henry
