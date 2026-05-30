Soi tỉ số trận PSG - Arsenal: Phòng ngự chống… phản công

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) và Bukayo Saka (Arsenal)

Paris Saint-Germain (PSG) sắm vai kẻ chiếu trên không hẳn vì họ là nhà đương kim vô địch mà còn vì họ đã đánh bại ứng viên số 1 Bayern Munich ở bán kết.

Thắng được Arsenal, PSG sẽ ghi tên vào lịch sử khi trở thành đội thứ 2 sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Đội quân thuần nhất của HLV Luis Enrique đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi thắng Champions League lần đầu tiên trong lịch sử hồi tháng 5-2025.

Khi PSG chia tay Neymar, Messi rồi cả Kylian Mbappe, nhiều người nghĩ họ đi vào giai đoạn thoái trào, nhưng với sự trở lại sau chấn thương của ngôi sao tấn công Ousmane Dembele, sự gắn kết của Vitinha và chân sút trẻ Desire Doue, PSG đã tạo thành một đội ngũ đầy sức mạnh. Và việc bổ sung cầu thủ chạy cánh người Georgia Khvicha Kvaratskhelia với giá 80 triệu bảng từ Napoli vào tháng 1-2025 đã giúp Luis Enrique tạo nên một cỗ máy tấn công hoàn hảo.

Tin tốt cho Les Parisiens trước chuyến du hành Budapest là hậu vệ trái Nuno Mendes đã bình phục chấn thương, nhưng cả Achraf Hakimi và Ousmane Dembele vẫn chưa chắc chắn có thể ra sân trong trận chung kết. Việc PSG chỉ để thủng lưới trung bình 1,10 bàn mỗi trận gần đây càng khiến giới mộ điệu Pháp tin đội nhà sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.

Nhưng dù tấn công dũng mãnh và ghi bàn không ngớt, PSG vẫn chơi thiên về phản công hơn là vây ép đối thủ và việc gặp một đội giỏi phòng thủ như Arsenal là một canh bạc không đơn giản. Giới bình luận cho rằng PSG rất kỵ những đội chơi thực dụng mà bài học thua Chelsea của Enzo Maresca tại Club World Cup năm ngoái là minh chứng.

Phía đối diện, Arsenal bước vào trận chung kết với phong độ xuất sắc sau khi thắng 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng Premier League sau 22 năm càng giúp Arsenal tự tin vào sức mạnh và bản lĩnh của mình trong đấu trường đỉnh cao.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh mới nhậm chức được kỳ vọng sẽ dựa nhiều vào hàng phòng ngự vững chắc (tỷ lệ giữ sạch lưới 60% trong 10 trận gần nhất), chỉ để thủng lưới 6 bàn trong 10 trận gần đây. Noni Madueke dính chấn thương trong trận thắng 2-1 trước Crystal Palace, điều đó có nghĩa là Bukayo Saka sẽ trở lại vị trí sở trường là tiền vệ cánh phải.

Với tầm quan trọng của trận đấu, sự kỷ luật trong phòng ngự của Arsenal và khả năng thiếu vắng một số cầu thủ tấn công của PSG, một trận đấu chặt chẽ và đầy chiến thuật được dự đoán sẽ diễn ra tại Budapest.

Arsenal đã giữ sạch lưới 9 trận trong 14 trận gần nhất tại Champions League - bộ ba David Raya, William Saliba và Gabriel hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng đẳng cấp thế giới không kém gì bộ ba tấn công của PSG gồm Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele và Desire Doue.

Arsenal vẫn chưa để thủng lưới từ những pha bóng mở ở vòng bảng - và 3 trong 4 bàn thua mà họ phải nhận ở vòng bảng đến từ hai trận đấu cuối cùng khi việc đi tiếp gần như đã được đảm bảo, nên họ đã xoay vòng đội hình.

Ngay cả về mặt chiến thuật, Arsenal được trang bị rất tốt để ngăn PSG có được không gian và lãnh thổ để gây ra những nguy hiểm nghiêm trọng cho họ. Mikel Arteta sẽ khiến trận đấu trở nên khó khăn và tạo ra một cuộc chiến mà đội nào phòng ngự tốt hơn sẽ thắng.

Lối chơi phòng ngự của Arsenal và áp lực của một trận chung kết Champions League cho thấy khả năng trận đấu sẽ có ít bàn thắng. Do đó, dự đoán về một kết quả hòa trong 90 phút là điều có thể hiểu được.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, website Sports Mole đoán Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1 trong hiệp phụ. Bình luận viên Sky Sport Jones Knows đoán Arsenal sẽ thắng, dù hòa 1-1 trong 90 phút.

Siêu máy tính của Opta dự đoán khả năng vô địch của PSG lên đến 56% , tức 44% là của Arsenal. Sau 10,000 trận giả lập, trong 90 phút, tỷ lệ chiến thắng là 43,5% cho PSG và 29,7% cho Arsenal. Đồng nghĩa đến 26.8% cần đến hiệp phụ và phạt đền.

Dự đoán: PSG - Arsenal: 0-1 (diễn ra lúc 23 giờ - giờ Việt Nam, Ngày 30-5)

Đối đầu trực tiếp

PSG và Arsenal sẽ đối đầu nhau lần thứ 8 trên mọi đấu trường, và thành tích đối đầu hiện đang cân bằng với hai chiến thắng và ba trận hòa.

Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris đã thắng trong hai lần gặp nhau gần nhất, đánh bại Pháo thủ ở bán kết mùa giải 2024-25 (thắng 1-0 trên sân khách, thắng 2-1 trên sân nhà).

UEFA Champions League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/5 23:00 PSG (N) vs Arsenal 1.975 0 : 1/4 1.90 2.05 2 1/2 1.80

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu khá sít sao khi PSG chấp Arsenal chỉ đồng nửa, ăn 97, thua 90. Vài ngày sau đó, giá của đội cửa trên PSG cứ tăng dần từ 97 lên ăn đủ, trong lúc giá Arsenal giảm dần từ 90 xuống 87 rồi 85.

Đến tối qua, PSG vẫn chấp đồng nửa, nhưng giá đã là PSG ăn đủ, thua 85. Tỉ lệ này đến trưa nay vẫn không thay đổi, dù nhiều chuyên gia dự báo tỉ lệ có thể chuyển thành "đồng banh". Dù sao thì chọn cửa dưới vẫn an toàn hơn dù số tiền đặt vào cửa Arsenal chiếm đến 59%, so với 41% của PSG.