Cảnh Paris hỗn loạn trong đêm PSG đăng quang Champions League

PSG trở thành CLB Pháp đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League sau khi đánh bại Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết tại Budapest - Hungary rạng sáng 31-5 (giờ Hà Nội).

Arsenal khởi đầu như mơ khi tiền đạo Kai Havertz ghi bàn mở tỉ số ngay phút 6. Tuy nhiên, PSG không buông xuôi và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ cú sút phạt đền thành công của tiền đạo Ousmane Dembele ở phút 64.

Sau 120 phút hòa 1-1, đại diện Pháp và Anh phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Kết quả PSG thắng 4-3, khi tiền vệ Eberechi Eze và trung vệ Gabriel Magalhaes đá hỏng lượt sút bên phía Arsenal.

Trong khi các cầu thủ PSG hân hoan với chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp, bầu không khí lễ hội ở thủ đô Paris nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

SunSport mô tả tình trạng gây rối bắt đầu ngay trong hiệp 1, sau khi Arsenal vượt lên dẫn trước. Những tiếng reo hò sớm nhường chỗ cho cảnh ghế, chai lọ và nhiều vật dụng bị ném về phía cảnh sát.

"Rắc rối xuất hiện ngay khi Arsenal dẫn 1-0. Ghế và chai lọ bị ném về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải tiến vào bắt giữ người gây rối"- một nhân chứng kể lại.

Các vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực Chatelet, nằm giữa Nhà thờ Đức Bà Paris và Bảo tàng Louvre.

Một số người trèo lên giàn giáo gần phố Rue de Rivoli, tuyến mua sắm nổi tiếng của thủ đô nước Pháp, trong khi nhiều nhóm khác đốt pháo sáng và pháo hoa trên đường phố.

Khói cay nhanh chóng bao phủ nhiều khu vực. Một số quán cà phê phải tắt tivi giữa lúc trận chung kết vẫn còn hơn 45 phút thi đấu, còn cảnh sát chống bạo động tiến vào giải tán đám đông.

Hơn 40.000 CĐV theo dõi trận đấu qua màn hình lớn tại sân Parc des Princes. Tuy nhiên, sau khi PSG đăng quang, những hình ảnh đáng lo ngại tiếp tục xuất hiện khi đám đông tràn ra đường, pháo sáng đỏ rực và nhiều vụ xô xát nổ ra.

Nhà chức trách xác nhận hơn 130 người bị bắt giữ. Ít nhất 6 phương tiện và 2 cửa hàng bị hư hại, hàng ngàn người bị kiểm tra, trong khi cảnh sát thu giữ vũ khí cùng pháo hoa.

Khoảng 5.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai tại Paris để kiểm soát tình hình. Nhiều cửa hàng cũng chủ động gia cố mặt tiền từ trước trận đấu vì lo ngại nguy cơ bạo lực.