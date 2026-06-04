Hào hứng khai mạc Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 7-6 do FPT Play và Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Pickleball World Communications (PWC) và đơn vị vận hành chuyên môn Pickleball PVNA.

Lý Hoàng Nam

...và Quang Dương

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam và quốc tế như: Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Phúc Huỳnh, Đỗ Minh Quân..., cùng các ngôi sao nước ngoài: Kaitlynn Hart (Mỹ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicole Shoeman (Úc), Vivian Glozman (Mỹ) và Harsh Mehta (Ấn Độ)...

Ban tổ chức ghi nhận hơn 500 lượt đăng ký từ hơn 350 tay vợt phong trào ở các hạng mục Intermediate và Advanced, cùng gần 170 vận động viên chuyên nghiệp tranh tài ở hạng mục Open.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỉ đồng, đây là một trong những giải pickleball có mức thưởng cao nhất Việt Nam hiện nay.

Hơn 500 lượt đăng ký từ hơn 350 tay vợt phong trào

Giải cũng thu hút nhiều VĐV nước ngoài tham dự

Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ giải đấu trên các nền tảng của FPT Play. Khán giả cũng được vào cửa tự do trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, riêng các trận đấu chuyên nghiệp thuộc hạng mục Open vào ngày 6 và 7-6 sẽ bán vé trực tiếp.

Theo bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, giải đấu đánh dấu bước tiến trong chiến lược đầu tư dài hạn cho pickleball tại Việt Nam, hướng tới xây dựng những sân chơi chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 lần đầu áp dụng thể thức Rally Point

Đáng chú ý, Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 lần đầu áp dụng thể thức Rally Point (ghi điểm ở mọi pha bóng) tại một giải đấu chính thức ở Việt Nam, giúp tăng tốc độ và tính hấp dẫn ở các màn so tài đỉnh cao. Toàn bộ công tác đăng ký, bốc thăm, cập nhật kết quả và quản lý chuyên môn được thực hiện trên nền tảng công nghệ Sporttora.