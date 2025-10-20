Lý Sơn tích trữ lương thực, phòng trường hợp bị cô lập dài ngày

Ngày 20-10, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết để ứng phó bão Fengshen (bão số 12), địa phương đã chủ động tích trữ lương thực trước nguy cơ biển động kéo dài.

Tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn tạm ngừng hoạt động từ sáng 20-10

"Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động tích trữ lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Các cửa hàng, tiệm tạp hóa trên đảo cũng được vận động tăng cường dự trữ, đảm bảo đủ nguồn cung cho nhu cầu sinh hoạt ít nhất trong vòng một tháng. Riêng tại đảo Bé, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ người dân nếu bị cô lập dài ngày. Hiện nguồn hàng thiết yếu trên đảo vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hụt"- ông Huy cho biết.

Các đơn vị chức năng ngăn không cho người dân qua lại ở cầu tràn Thạch Nham để đảm bảo an toàn

Để nguồn lương thực được đảm bảo, UBND đặc khu Lý Sơn cũng đã chỉ đạo các cơ quan thường xuyên kiểm tra thị trường, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá.

"Nhờ có sự chủ động và phương tiện vận tải hiện đại, cùng việc nắm bắt thời tiết biển kịp thời nên công tác dự trữ hàng hóa, xăng dầu, khí đốt trên đảo những năm gần đây thuận lợi hơn đáng kể"- ông Huy cho biết thêm.

Đường lên xã Ba Tô bị sạt lở trong sáng 20-10

Trong sáng 20-10, do ảnh hưởng của bão Fengshen, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cũng thông báo tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Hiện khu vực vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; độ cao sóng 2,5- 3,5m, mưa lớn, biển động mạnh. Trong đất liền, từ rạng sáng 20-10 đến trưa 20-10 nhiều nơi có mưa rất to, đặc biệt một số vùng núi.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi xảy ra sạt lở, cô lập một số địa phương.