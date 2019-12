Một trong những gương tiêu biểu được TP HCM tuyên dương năm 2019 là đại úy Bao Minh Tiến - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An (huyện đảo Cần Giờ, TP HCM).



Nhiều việc làm thiết thực

Anh Tiến là người mang cái chữ đến với trẻ em nghèo trên đảo. Từ năm 2013, anh vận động và mở các lớp học tình thương, lớp tin học cộng đồng, lớp Anh văn giao tiếp - tin học chiến sĩ ở các xã của huyện Cần Giờ như Long Hòa, Thạnh An nhằm trang bị, nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên, học sinh tại địa phương. Năm 2019, anh vận động các cơ quan, đơn vị chăm lo gia đình khó khăn, chính sách và học sinh. Anh Tiến còn dạy nghề cho thanh niên ở địa bàn, tình ra tổng giá trị là 1,3 tỉ đồng.

Một số gương điển hình được TP HCM tuyên dương năm 2019

Anh Tiến còn chủ động liên hệ, tạo việc làm cho 40-50 lao động hằng ngày với thu nhập bình quân 150.000 đồng/người/ngày, góp phần tăng thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn cho người dân. Trong mùa mưa bão, anh cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức di dời dân đến nơi trú bão an toàn, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau các cơn bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho người dân.

Gương tiêu biểu được TP HCM tuyên dương năm 2019 không chỉ là những người thực hiện tốt nhiệm vụ khi còn đương chức, như anh Bao Minh Tiến, mà còn có những người đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Đó là trường hợp bà Trần Thị Tuyết Vân, nguyên Bí thư Đảng ủy phường 10 (quận 3). Khi về hưu, bà Vân vẫn luôn tích cực, chủ động trong thực hiện các công trình do phường triển khai và phát động, như: Phát huy giá trị nghĩa tình; hướng hoạt động về khu dân cư hỗ trợ các gia đình làm các chế độ chính sách, vận động giúp đỡ những đám tang nghèo. Mỗi năm, bà vận động mạnh thường quân ủng hộ 30 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng; vận động nhân dân tổng vệ sinh hằng tuần vào sáng thứ bảy; tham gia lập lại trật tự lề đường; giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy ở địa phương…

Xung phong đi đầu

Không chỉ vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các gương tiêu biểu được TP HCM tuyên dương còn là người tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Điển hình như ông Đinh Văn Huệ - Bí thư Đảng bộ khu phố 7, phường 15, quận 10. Là cựu chiến binh, ông Huệ luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, giữ nhiều chức vụ và đều hoàn thành tốt. Ông luôn sâu sát địa bàn, nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với người dân. Qua đó, ông tham mưu đề xuất phương cách chăm lo hiệu quả, thiết thực.

Ông khéo léo vận động các hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm tạo nguồn kinh phí (trung bình hằng năm từ 200-250 triệu đồng) để chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ông thường xuyên phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ghi nhận và phản ánh kịp thời các kiến nghị của nhân dân với chính quyền, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông Huệ rất khéo léo trong việc vận động hộ gia đình tham gia giữ vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể như: phân loại rác tại nguồn, không xả nước thải ra đường, không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni-lông, phối hợp tổ chức vệ sinh hằng tuần, không lấn chiếm lòng - lề đường làm nơi buôn bán…

Tại phường Phước Long B (quận 9), là Bí thư Đảng bộ khu phố 5, ông Đào Đức Kha đã tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất mở rộng hẻm và làm hệ thống thoát nước với tổng kinh phí 10,5 tỉ đồng. Từ năm 2004 đến 2013, ông đã vận động xây dựng quỹ khuyến học và phát triển thành cộng đồng khu phố học tập. Qua vận động của ông Kha, có hơn 95% người dân ở khu phố 5 đã ủng hộ quỹ khuyến học, mỗi năm khen thưởng 800-1.000 học sinh khá giỏi; tặng 10-15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ tiền cho 46-92 học sinh thi đỗ cao đẳng, đại học từ năm 2015 đến 2018 với số tiền mỗi năm 80 triệu đồng. Ông Kha còn vận động 180 chủ nhà trọ tặng quà Tết cho người thuê trọ, mỗi năm trên 250 triệu đồng.